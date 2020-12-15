影／參院多數黨領袖麥康諾終於恭喜拜登當選總統

美國參議院多數黨領袖麥康諾。 路透

選舉人團（Electoral College）14日投票確認拜登 與賀錦麗在總統大選中獲勝後，選後一直不承認拜登勝選資格的聯邦參議院多數黨領袖麥康諾 （Mitch McConell，共和黨 ），15日首度恭賀拜登與副總統當選人賀錦麗（Kamala Harris）勝選。

麥康諾在參議院表示，「選舉人團已經說了，今天我想要恭喜總統當選人拜登。」

BREAKING: Senate Majority Leader McConnell: "The Electoral College has spoken ... Today, I want to congratulate President-elect Biden." pic.twitter.com/9Vl9bSW4aV — MSNBC (@MSNBC) December 15, 2020

在選舉人團結果出爐後，原本力挺川普挑戰選舉合法性的共和黨籍聯邦參議員開始有人轉向，認可選舉結果、承認拜登勝選，麥康諾作為挺川大將與共和黨在參院的領袖，他的表態至關重要。

川普本人直到15日上午還在推特持續否認選舉結果，持續發出各地選舉舞弊的推文，並稱投票機器上存在很多問題，但川普的貼文隨即遭推特標註為「內文涉及選舉舞弊是有爭議的」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，國務卿龐培歐近日將與拜登提名的國務卿人選布林肯（Antony Blinken)會面。

CNN引述國務院官員說法表示，龐布會面只安排15分鐘，但這是前後任政府外交層級最高官員首度面對面，也代表著川普政府的外交高層認可選舉結果，仍具正面意義。