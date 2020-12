影／參院多數黨領袖麥康諾終於恭喜拜登當選總統

選舉人團(Electoral College)14日投票確認拜登 與賀錦麗在總統大選中獲勝後,選後一直不承認拜登勝選資格的聯邦參議院多數黨領袖麥康諾 (Mitch McConell,共和黨 ),15日首度恭賀拜登與副總統當選人賀錦麗(Kamala Harris)勝選。

麥康諾在參議院表示,「選舉人團已經說了,今天我想要恭喜總統當選人拜登。」

BREAKING: Senate Majority Leader McConnell: "The Electoral College has spoken ... Today, I want to congratulate President-elect Biden." pic.twitter.com/9Vl9bSW4aV