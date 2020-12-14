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紓困案「分拆」破僵局 7480億救濟金拚過關

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紓困案「分拆」破僵局 7480億救濟金拚過關

編譯陳韻涵／綜合14日電
兩黨國會議員14日公布兩項紓困法案，其中7480億元資金包含了新一波的失業救濟金。圖為肯塔基職業中心外排隊候的失業者。(路透)
兩黨國會議員14日公布兩項紓困法案，其中7480億元資金包含了新一波的失業救濟金。圖為肯塔基職業中心外排隊候的失業者。(路透)

兩黨國會議員14日公布兩項將提供國人緊急經濟紓困的法案，議員們迎來不成則敗的一周，此次也較前幾周有信心讓法案過關；共和黨高喊沒有「藍州紓困」，但不僅是民主黨掌握的州受疫情重創，共和黨掌控的紅州也感覺到痛楚；五名共和黨州長已發表聯合聲明，呼籲國會通過紓困法案，協助紅州免於落入快速擴散的疫情困境。

今年以來發放的紓困計畫中的失業金將在下周到期，讓數以百萬計國民冒著失去政府健康照護支持的風險。

經過數月擱置，議員如今面臨18日的休會期限壓力，必須通過州與地方政府亟需的資金，同時維繫著小企業、失業人口、航空與餐廳產業，以及學校所需的資金。

兩黨議員已就9080億元的提案磋商一個月，西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin，民主黨)13日表示，「我們打破僵局」。

曼欽說，這項法案將分「兩部分」進行，一是兩黨妥協的最極端條款，即1600億元「刺激」州與地方政府的資金，以及保障企業、非營利團體、學校和醫院不會遭受疫情相關的法律訴訟；第二個部分7480億元資金包含了新一波的失業救濟金，以及學校、小企業和受疫情影響而苦撐機構的紓困金

法案分兩階段進行，反映參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell，共和黨)與多數共和黨領袖並不同意第二部分的內容；許多共和黨議員不願支持廣泛視為「藍州紓困」的州與地方政府金援。

兩黨已出現願意重新考慮的跡象，眾院議長波洛西13日與財政部長米努勤商談30分鐘，看似準備好在協議中爭取這筆款項。

儘管共和黨高喊沒有「藍州紓困」，但共和黨掌握的紅州也感受到疫情衝擊經濟的痛楚。

五名共和黨州長日前發表聯合聲明，呼籲國會通過紓困法案，協助紅州免於落入快速擴散的疫情困境。

阿肯色州、馬里蘭州、麻州、新罕布夏州及佛蒙特州州長發表的共同聲明指出，「我們的州民因為國會的不作為付出很高的代價，沒有兩黨玩弄政治的空間。」

共和黨 紓困金 疫情

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