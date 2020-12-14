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拜登外交政策將「守護中產階級」？卡內基報告揭重點

編譯季晶晶／綜合外電
美國總統當選人拜登的外交政策強調守護中產階級。（美聯社）
美國總統當選人拜登的外交政策強調守護中產階級。（美聯社）

卡內基國際和平基金會（CEIP）在11月3月美國總統大選前沒多久，發布了一份報告，沒有獲得外界太大關注，但看來將是美國總統當選人拜登政府的外交政策藍圖。

日經亞洲評論報導，根據這份題為「讓美國外交政策更能守護中產階級」的報告，不管是共和黨與民主黨政府曾擁抱過的自由國際主義、川普的「美國優先」，或革新主義主張的聚焦氣候變遷和潛在刪減美國軍費的作法，目前主要的外交政策方針都沒能獲取美國人的廣泛支持。

報告有三大特色：與川普一樣，承認全球化並不有利於美國人；外交政策團隊必須與內政和經濟團隊讓美國政策能協調一致；以及，美國應就更能守護中產階級的外交政策，努力建立新的政治共識。

美國總統當選人拜登的人事任命顯示該報告將起重大作用。首先是這份報告的共同作者蘇利文（Jake Sullivan）被任命為國家安全顧問；其次是長期外交專家、前國安顧問萊斯（Susan Rice）擔任白宮內政委員會主席。

拜登說，蘇利文「了解我的願景，經濟安全就是國家安全，有助帶領我所謂的守護中產階級的外交政策」，而萊斯將與蘇利文和即將出任國家經濟委員會主任的狄斯（Brian Deese）密切合作，「前所未見地合力讓國內政策、經濟政策和國安政策協調一致」。

拜登介紹美國貿易代表人選戴琪（Katherine Tai）時也談到新策略：「貿易將是關鍵支柱，讓我們能重建美好未來，執行守護中產階級的外交政策。」

外交關係協會（CFR）資深研究會Edward Alden表示，「此前，貿易談判的目標是先為美國企業取得商業機會，再來才是為美國消費者降低物價。現有架構沒有提升中產階級的概念。以後的優先事項會有不同。」

卡內基研究團隊訪調數百小企業主、農民、教育人員、州和地方政府官員，詢問他們對外交政策的看法，指出「全球化不成比例地嘉惠國內最高收入人士和跨國公司，加劇國內的經濟不平等，並未提高美國勞工的實質薪質」。

這份報告沒有說明，拜登是否會重新加入跨太平洋夥伴協定（TPP），但重申市區和鄉村的美國人都強調，過去的政府在讓外交政策守護中產階級上做的不夠。

Alden說，卡內基報告呼籲較不具野心的外交政策，與川普潛在共和黨接棒人的看法相左：「國務卿龐培歐，以及參議員魯比歐、柯頓和霍利全都在煽動與中國進行新的全球對抗。他們相信，反中可讓他們建立更強大的政治力量。」

但報告指出：「沒有證據顯示，美國中產階級會支持旨在單極世界裡重建美國至高無上地位、升高與中國的冷戰，或在世界民主或專制政府之間發動宇宙戰爭的各項嘗試。」

哪一邊正確測知美國人態度？是拜登與蘇利，或共和黨人物，將是美國未來選舉的重要影響因素。

美國優先 拜登 共和黨

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