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「民主火焰沒滅」選舉人團確認勝選 拜登籲川普認敗

川普推文：司法部長巴維理 聖誕節前離職

川普最後翻盤希望在國會？共和黨大老坦言無望

中央社／華盛頓14日電
聯邦參議院共和黨黨鞭熊恩。（路透資料照片）
聯邦參議院共和黨黨鞭熊恩。（路透資料照片）

總統川普有一些死忠支持者考慮最後一搏，在國會扭轉今年總統大選結果，為川普敗選翻盤，但共和黨重量級參議員今天否決這個想法。

路透報導，聯邦參議院共和黨黨鞭熊恩（John Thune）表示，國會議員有權對選舉人投票結果提出異議，但這項行動沒有多少議員會支持。他告訴記者：「這是他們的特權，是憲法所賦予，但不會有什麼成效。」

另一名資深共和黨籍聯邦參議員孔寧（John Cornyn）也表示，他認為這方面的任何努力「都會是嚴重的錯誤」，就算擁有100席的參議院目前由共和黨主導，這項行動仍會徹底失敗。

共和黨籍聯邦參議員孔寧。（路透資料照片）
共和黨籍聯邦參議員孔寧。（路透資料照片）

孔寧在國會山莊告訴記者：「大家終究得明白，儘管盡了最大努力，還是無法成功，這些選舉就是這樣，有輸有贏。」

他表示，預期川普政府會和平移交政權。11月3日大選過後，川普至今仍拒絕承認敗給民主黨對手拜登（Joe Biden）。川普陣營在多州提出數十起訴訟尋求翻盤，但都失敗告終。

全美50州及哥倫比亞特區選舉人團今天投票，正式選出拜登為美國下任總統，完成美國大選最重要程序之一。待國會1月6日計票，將能正式確認拜登總統當選人身分。

儘管如此，川普今天依舊重申選舉舞弊指控。川普在國會的共和黨同志大多也拒絕稱拜登是總統當選人。

川普仍可能試圖說服國會議員不要在1月6日認證選舉人團投票結果，但當天必須參眾兩院都有多數議員支持。

目前民主黨掌控眾議院，由拜登勝出的結果預料不會有變。而在共和黨主導的參議院，根據路透報導，不少共和黨參議員承認拜登勝券在握，任何挑戰最後都很可能失敗。

川普 共和黨 拜登

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