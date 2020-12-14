「民主火焰沒滅」選舉人團確認勝選 拜登籲川普認敗

美國總統當選人拜登發表演說。(美聯社)

美國 經歷動盪的總統大選後，民主黨籍的拜登 （Joe Biden）今天呼籲民眾「翻開新的一頁」，並說選舉人團正式宣布他擊敗總統川普 、成為下任總統是「民主的勝利」。拜登演說表示，他贏得306張選舉人票，與4年前川普得票數相同；當時川普自稱取得壓倒性勝利，他期盼川普現在也能承認選舉結果。

影片來源：YouTube Joe Biden頻道

拜登晚間針對選舉人團投票結果發表演說表示，人們現在清楚知道，深深蘊藏在美國人民心中的是民主，這是意見被聆聽、選票被確實計票、選出國家領導人及自我治理的權利。

拜登指出，在美國，政治人物無法自己取得政權，而是要由人民賦予他們這個權利。他說：「許久以前民主火焰在這個國家被點燃，我們現在知道沒有任何事能熄滅這道火焰，疫情做不到，濫用權力也無法。」

拜登也向川普公開喊話，希望川普能承認敗選。拜登指出，他以306張選舉人票取得今年大選勝利，2016年川普也是以一樣票數贏得總統大位。

拜登說，川普當時自稱取得壓倒性勝利，根據川普自己的標準，當時的306張選舉人票代表明確的勝利，「我謹建議他們（川普陣營）現在也能這麼做」。

拜登表示，川普陣營提出多項訴訟案挑戰選舉結果，但卻屢屢遭到駁回；全美有超過80位法官聽取川普陣營論點，卻沒有一個案子擁有足夠證據支撐。此外，有幾州經過重新計票，結果也已獲得認證，例如歷經3次重新計票、結果也未翻盤的喬治亞州。

拜登強調，美國聯邦最高法院近日駁回德州訴請推翻4大搖擺州勝負的訴訟，向川普傳達一項清楚訊息，亦即他們不會參與這場對美國民主史無前例的襲擊。

過去多次將今年大選比喻成「國家靈魂之戰」的拜登表示，在這場戰役中，民主取得最終勝利；人民投下選票，社會對民主制度的信心續存，選舉公正性也依然完整。「但現在是時候開啟新頁，團結一心，開始療癒」。

拜登重申，他將做一位「全民總統」，不論是支持他或是沒有把選票投給他的民眾，他都將努力為他們服務。

他強調，眼前有急迫工作等著他們，包含將2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情控制住、讓人民施打疫苗、為受苦人民提供立即經濟協助，以及為美國重建更好的經濟。

全美50州及華盛頓特區選舉人團今天投票，以306比232張選舉人票確立民主黨籍總統候選人拜登擊敗尋求連任的總統川普，將成為美國下任總統。美國國會預計於1月6日完成選舉人計票，正式確認大選結果，拜登將於1月20日宣誓就職。