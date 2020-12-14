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川普推文：司法部長巴維理 聖誕節前離職

搖擺州選舉人票票入匭 拜登確認當選美國總統

川普推文：司法部長巴維理 聖誕節前離職

中央社華盛頓14日專電
司法部長巴維理。(美聯社)
司法部長巴維理。(美聯社)

美國民主黨籍總統候選人拜登今天獲得超過270張選舉人票，確認當選美國總統。連任失敗的美國總統川普未如預期做出回應，而是推文證實司法部長巴維理將在聖誕節前離職。

美國各州選舉人今天投票確認總統大選結果，傍晚時拜登（Joe Biden）拿下當選所需的270張選舉人票，確定將成為美國第46位總統。

外界關注至今一直未承認敗選的川普將做出何種回應時，川普的第一則推文則是宣布巴維理（William Barr）將離職的消息。

川普在推文中表示，剛在白宮和巴維理進行非常愉快的會晤，「我們的關係一直很好，他的表現十分出色」。他證實巴維理將在聖誕節前離職，與家人共度假期。

川普同時宣布，司法部次長羅森（Jeff Rosen）將接任代理司法部長，羅森遺留下的職務將由檢察官歐唐納福（Richard Donoghue）接替。

巴維理的離職並不令外界感到意外。數天前，川普才轉推廣播電台主持人史塔恩茲（Todd Starnes）一則稱巴維理該被拔官的推文，並在自己推文中寫下「令人大失所望的人」。

川普不滿巴維理今年稍早即掌握拜登之子韓特（Hunter Biden）因稅務遭到調查，巴維理卻沒讓消息於11月大選前曝光。據傳川普曾告訴官員，他在認真思考開除巴維理。

聖誕節 司法部 川普

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