川普推文：司法部長巴維理 聖誕節前離職

司法部長巴維理。(美聯社)

美國民主黨籍總統候選人拜登今天獲得超過270張選舉人票，確認當選美國總統。連任失敗的美國總統川普 未如預期做出回應，而是推文證實司法部 長巴維理將在聖誕節 前離職。

Just had a very nice meeting with Attorney General Bill Barr at the White House. Our relationship has been a very good one, he has done an outstanding job! As per letter, Bill will be leaving just before Christmas to spend the holidays with his family... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 14, 2020

美國各州選舉人今天投票確認總統大選結果，傍晚時拜登（Joe Biden）拿下當選所需的270張選舉人票，確定將成為美國第46位總統。

外界關注至今一直未承認敗選的川普將做出何種回應時，川普的第一則推文則是宣布巴維理（William Barr）將離職的消息。

川普在推文中表示，剛在白宮和巴維理進行非常愉快的會晤，「我們的關係一直很好，他的表現十分出色」。他證實巴維理將在聖誕節前離職，與家人共度假期。

...Deputy Attorney General Jeff Rosen, an outstanding person, will become Acting Attorney General. Highly respected Richard Donoghue will be taking over the duties of Deputy Attorney General. Thank you to all! pic.twitter.com/V5sqOJT9PM — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 14, 2020

川普同時宣布，司法部次長羅森（Jeff Rosen）將接任代理司法部長，羅森遺留下的職務將由檢察官歐唐納福（Richard Donoghue）接替。

巴維理的離職並不令外界感到意外。數天前，川普才轉推廣播電台主持人史塔恩茲（Todd Starnes）一則稱巴維理該被拔官的推文，並在自己推文中寫下「令人大失所望的人」。

川普不滿巴維理今年稍早即掌握拜登之子韓特（Hunter Biden）因稅務遭到調查，巴維理卻沒讓消息於11月大選前曝光。據傳川普曾告訴官員，他在認真思考開除巴維理。