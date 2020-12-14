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CNN分析：「失信選舉人」不足以讓川普翻盤

記者顏伶如／綜合報導
圖為愛荷華州的選舉人簽署投票證書。美聯社
圖為愛荷華州的選舉人簽署投票證書。美聯社

大選日開票結果顯示川普總統連任失利，挺川陣營不少人士開始沙盤推演如何扭轉頹勢，其中一種假設情境之一便是，靠著「失信選舉人」(faithless electors)為川普投下選舉人票，就能讓川普再做四年。不過，爾灣加大(University of California, Irvine)法學院教授、選舉法律專家哈森(Rick Hasen)分析，這套理論其實站不住腳。

川普選舉團隊選後迄今在各州法院、聯邦法院甚至最高法院提告，都沒能創造逆轉勝的結果。許多川普盟友把希望寄託在「失信選舉人」身上，期盼來自拜登勝選州的選舉人，不要以該州普選票結果為拜登投下選舉人票，某些川普支持者相信，只要「失信選舉人」數量夠多，川普就能取得足以連任的選舉人票。

美國有線電視新聞網(CNN)分析，拜登選舉人票得票擁有可觀的領先幅度，如果把選舉人團制度設計以及最高法院最近裁定等其他因素納入綜合考量，「失信選舉人」在這場大選能夠扮演的角色，影響力相當微小。

美國憲法規定，總統大選採選舉人團制(Electoral College)。這種間接選舉方式裡，各州的選舉人(electors)必須根據州民普選票投票結果，代表該州投票選出總統。2016年大選裡，科羅拉多州、華盛頓州都出現「失信選舉人」並沒有遵守普選票投票結果，而是憑個人意見投票，共有10名選舉人成了「失信選舉人」。

不過，選舉人通常都是忠於政黨的黨員，美國歷史上出現選舉人為競爭對手政黨投票的前例，已經是1976年的事。

哈森接受美國有線電視新聞網訪問時說，選舉人都是在符合政治忠實的前提之下獲得挑選產生，「這次大選我們可以預期的結果就是，拜登會拿306張選舉人票，川普則會有232張選舉人票」。

他說，拜登最堅定支持者根本不可能投票給川普，最死忠的川普鐵粉也不可能投給拜登，如此狀況在選舉人票投票時，也是一樣。

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