俄政府駭客入侵美政府電郵 白宮國安會議緊急開會

位於華府的聯邦財政部，傳出遭駭。(美聯社)

與俄羅斯合作的駭客 據信入侵美國 財政部和商務部 的內部電子郵件系統，白宮國家安全會議(National Security Council)12日緊急開會因應，擔心這可能只是大規模駭客行動的冰山一角。

駭客利用政府機構的微軟辦公室套件的雲端辦公室方案(Microsoft Office 365)平台，監控員工的電子郵件長達數月。

國安部、FBI介入調查補救

美國政府尚未公開宣布這起駭客行動的幕後黑手，但三名知情消息人士透露為俄羅斯，其中兩人表示，此案涉及美國知名網路安全公司「火眼」(FireEye)近期發現的更廣大駭客行動。

商務部已請國土安全部的網路安全與設施安全局(Cybersecurity and Infrastructure Security Agency，簡稱CISA)及聯邦調查局(FBI)協助調查。

NSC發言人奧利亞特(John Ullyot)說：「美國政府知道這些匯報，我們正採取一切必要步驟，以查明和補救跟這個情況有關的任何可能問題。」

美國情報界擔心，這些鎖定財政部和商務部國家電信暨資訊署(National Telecommunications and Information Administration，簡稱NTIA)的駭客，使用與「供應鏈攻擊」(Supply chain attack)類似的工具，入侵其他政府機構。

其中一名知情人士說，這次的駭客攻擊相當嚴重，促使白宮國家安全會議緊急召開會議。

政府包商「火眼」發現駭客行動

美國政府尚未公開宣布這起駭客行動的幕後黑手，但三名知情消息人士透露為俄羅斯，其中兩人表示，此案涉及美國知名網路安全公司「火眼」(FireEye)近期發現的更廣大駭客行動。

美國知名網路安全公司「火眼」位於加州的總部。(美聯社)

「火眼」為政府包商，負責相關網安維護工作；除了「火眼」之外，與政府、軍方及情報機構合作的資訊科技公司「太陽風」(SolarWinds)也在最新的報告中提及這起駭客行動。

「太陽風」13日發表聲明指出，公司今年3月到6月更新的監控軟體遭「國家發動的縝密、針對性的手動供應鏈攻擊」破壞，但未詳述細節；「太陽風」的服務對象讓美國情報界擔心，其他政府機構可能面臨遇駭風險。

這起駭客事件爆發前不到一個月，川普總統才開除CISA局長克瑞布斯(Christopher Krebs)，譴責他未能盡力保護美國選舉。