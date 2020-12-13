喬州高院駁回上訴 川普陣營最後一搏挫敗

川普總統的大選舞弊說在喬治亞州的提訢，13日又遭法官駁回。但川普總統仍不認輸。(美聯社)

川普 總統試圖翻盤喬治亞州選舉結果，卻在12日被喬州 高等法院打回票拒絕上訴，讓川普陣營與訴訟代表喬州共和黨主席沙弗(David Shafer)的最後一搏遭受挫敗。

喬州上訴一案與其他州的法律戰類似，皆無證據就指控選舉舞弊。此案原在本月4日提出，但被富爾頓郡(Fulton County)高等法院以文件不齊和訴訟費不足打回票。

但隨後法律團隊直接向喬州高等法院提出上訴，要求法官在14日選舉人團投票前進行審理。但法官寫道：「訴願人並未展此案為極為罕見的案件急需動用初審管轄權。」

這是川普陣營在法律戰遭受的最近一場敗仗；在11日聯邦最高法院才駁回德州檢察長派克斯頓(Ken Paxton)聯手其他紅州，挑戰喬州等四個州的選舉結果。

川普陣營在全國各地的法拒戰受挫，在喬州點燃多次法律戰的他，甚至引來共和黨籍州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)和州長坎普(Brian Kemp)批評。

拉芬斯伯格對於維護選舉正義的立場堅定，坎普則表示，他並無權干涉選舉結果。此外司法部長巴維理(William Barr)和拉芬斯伯格都表示，並未發現大規模投票舞弊的跡象。

上個月拉芬斯伯格就已確認喬州選舉結果，拜登 以1萬2670票，也就是0.25%的差距險勝。而經過手動驗票，仍顯示拜登勝選。但上周基於川普陣營要求再次驗票，拉芬斯伯格再宣布結果不變，坎普也確認喬州的16位選舉人團成員。

川普在喬州的訴訟連續吞敗，接連遭到喬州高等法院、聯邦最高法院、富爾頓郡高等法院、喬治亞北區聯邦法院和第11巡迴上訴法院打回票，進展相當有限。拉芬斯伯格在州議會的記者會表示：「我們目前以合法的方式，計算了選票三次，結果沒有任何改變。」