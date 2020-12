川普揚言否決國防授權法案 稱中國將成最大贏家

聯邦參議院 和眾議院近日通過2021年國防授權法案,正待總統川普 (Donald Trump)簽署。但川普今天再度揚言否決法案,他宣稱這項法案的最大贏家是中國 。

THE BIGGEST WINNER OF OUR NEW DEFENSE BILL IS CHINA!. I WILL VETO!