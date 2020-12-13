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川普揚言否決國防授權法案 稱中國將成最大贏家

中央社華盛頓13日綜合外電報導
川普今天再度揚言否決國防授權法案。（美聯社）
川普今天再度揚言否決國防授權法案。（美聯社）

聯邦參議院和眾議院近日通過2021年國防授權法案，正待總統川普（Donald Trump）簽署。但川普今天再度揚言否決法案，他宣稱這項法案的最大贏家是中國

川普曾批評這項涉及7405億美元的2021財政年度國防授權法案，部分原因是法案沒能終結「通訊端正法」（Communications Decency Act）第230條。

「通訊端正法」第230條讓網路平台經營商對於他人侵權資訊或不當內容得以免責，並允許進行內容審查。川普認為「通訊端正法」第230條提供大型科技公司規避責任的空間，也對美國國家安全和選舉誠信構成嚴重威脅。

川普也曾表示，臉書（Facebook）和谷歌（Google）等社群媒體巨擘對他抱持偏見。

川普今天在推特（Twitter）發文：「我們新國防法案的最大贏家是中國。我會否決！」

參議院近日以84票贊成、13票反對，通過國防授權法案，眾議院也以335票贊成、78票反對而通過。由於兩院都是遠超過2/3的「超級多數」（super majority），川普若真否決法案，國會也足以推翻否決。

川普 中國 參議院

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