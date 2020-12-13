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川普擋不了 選舉人團明投票

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川普擋不了 選舉人團明投票

編譯林育正／綜合報導
川普總統(中)12日出席在西點軍校的陸軍對海軍美式足球賽。(美聯社)
川普總統(中)12日出席在西點軍校的陸軍對海軍美式足球賽。(美聯社)

美國總統川普陣營提出的選舉訴訟全都失敗，但數以千計支持川普的民眾12日仍在華府街頭示威，堅稱川普在大選勝出，和反對川普的群眾衝突，至少四人被刺傷。美國各州選舉人團將於14日正式投票，選出拜登為新總統。不過，抗議民眾仍和川普一樣，一再堅稱這場選舉充斥舞弊，但提不出實證。

法新社報導，德州試圖扭轉喬治亞州等四州認定拜登勝選的訴訟，已遭最高法院駁回，使得川普最後的翻盤努力碰壁。

全美50州和華府都已認證當地選舉結果，拜登將拿下306張選舉人票，超越當選門檻270張，川普則拿下232張。各州選舉人團14日將在當地投票，正式確認拜登勝選。

雖然川普翻盤無望，數以千計支持者12日仍聚在距離白宮僅幾個街區的自由廣場，力挺川普。一個遠從美西愛達荷州來的60多歲支持者說：「我們不會放棄。」另一名常現身川普集會的支持者也說，「沒有任何可能」拜登會當選。

抗議民眾中可見極右派民兵組織「驕傲男孩」成員，他們穿著招牌黑黃外衣，一些人身穿防彈背心。

幾個街區外，平權運動「黑人的命也是命」支持者也舉行集會，高呼「納粹滾出去」，反制川普陣營。現場警方不斷試圖隔開雙方，但入夜後仍爆發零星衝突，至少四人遭刺傷，20多人被捕。

在亞特蘭大、華盛頓州首府奧林匹亞、明尼蘇達州首府聖保羅等地，都有川普支持者上街。

法律戰失利的川普12日推文批評最高法院駁回選舉訴訟，痛批司法部長巴維理。川普表示：「最高法院完全沒有意願處置美國史上最嚴重的投票舞弊，真是司法體系的失敗與羞恥。」

川普 拜登 美國

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