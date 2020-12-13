英媒：中共滲透全球產官學界 研發疫苗藥廠雇逾百忠誠黨員

英國「週日郵報」揭露，英國領事館、大學和部分龍頭公司，都有中共黨員在內工作，凸顯中國惡意影響力已深入英國人生活每個角落。圖為中國國家主席習近平。（中新社）

英國 「週日郵報」揭露，英國領事館、大學和部分龍頭公司，都有中共 黨員在內工作，凸顯中國 惡意影響力已深入英國人生活每個角落，國防企業、銀行與藥廠巨擘都沒逃過。

根據週日郵報（The Mail on Sunday），今年9月，中國異議人士把加密傳訊應用程式（App）Telegram上一個包含195萬中共黨員資料的外流資料庫，傳給關注中國政府活動的「對華政策跨國議會聯盟」（Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC）。

這份名單的時間可回溯至2016年，內含上海地區的黨員姓名、出生日期、族裔，有些還有地址和電話號碼。名單又被分成7萬9000多個分支，很多分支都與個別公司和機構有關。

IPAC在資安分析師協助下驗證這批資料後，把資料庫傳給週日郵報等全球4個媒體機構。

週日郵報分析後發現，有數名中共黨員在英國領事館任職。例如一名曾就讀聖安德魯大學（St Andrews University）的中共黨員在上海多個領事館工作過，其中包括英國領事館。但英國駐上海領事館內也有英國安全單位情報人員。

一名英國情報界高層人士說，這項發現確實衍生出安全問題。他表示，該名中共黨員的座位跟軍情六處（MI6）團隊相距僅一層樓，可能已認出英方情報人員。

週日郵報同時指出，中共黨員也進入英國大學，參與航太工程與化學等可能涉及機密領域的研究。

此外，2016年有超過600名中共黨員為英國匯豐銀行（HSBC）和渣打銀行（Standard Chartered）工作。而這兩家銀行回應北京打壓香港的方式都遭受批評。

研發2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗的輝瑞大藥廠（Pfizer）和阿斯特捷利康公司（AstraZeneca），一共聘雇了123名中共忠誠黨員。空中巴士（Airbus）、波音（Boeing）、勞斯萊斯（Rolls-Royce）等涉及國防產業利益的公司，也聘雇了數百名中共黨員。

目前尚無證據被點名的企業已淪為間諜活動的目標或受害者。各家企業皆堅稱有保護資料、員工和客戶的措施。英國外交部也堅稱擁有健全程序，來保護資料安全性及審查外館人員。

英國前保守黨黨魁史密斯（Iain Duncan Smith）在週日郵報上撰文表示：「這項調查證實，中國共產黨成員現已散播到全球，在一些全球最重要的跨國企業和學術機構，以及我國的外交機關裡工作。」

「政府必須現在就採取動作，將我國駐中國領事館內的所有中共黨員驅離或免職。他們只能為英國或中共服務，無法兩邊都做。」

中共黨員入黨時得宣誓「保守黨的秘密，對黨忠誠，積極工作，為共產主義奮鬥終身…永不叛黨」，總計黨員人數已超過9200萬人。而且入黨競爭激烈，成功率不到1/10。但很多人只是為了自己的職涯前景入黨。