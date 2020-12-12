我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

抗疫D-Day！輝瑞疫苗明起各州施打 14日運抵全美

CDC諮委會表決通過 建議可接種輝瑞疫苗

選舉人團14日開會 普選派倡改革：早該廢除！

記者胡玉立／綜合報導
各州選舉人團訂於14日在華盛頓投票選出下任總統，圖為北卡州的選舉人日前簽署文件。(路透)
各州選舉人團訂於14日在華盛頓投票選出下任總統，圖為北卡州的選舉人日前簽署文件。(路透)

各州選舉人將於14日開會，反對現行選舉人團制度的人希望這是選舉人制走向終結的開始，倡議者樂觀期望在2024年大選實現「全國普選州際契約」(National Popular Vote Interstate Compact)，由拿到最高普選票的人當選總統。

美國選舉人團制度總計有五次讓普選票較低者當選總統，本世紀更發生過兩次，分別是小布希總統和川普總統；今年總統大選再次讓全國普選運動支持者希望加速改革。總統當選人拜登雖在普選票和選舉人票均大勝川普總統，但在少數搖擺州差距甚微；假設某些州選舉結果不同，川普仍可能重演在普選票較低的情況下卻勝選的戲碼，成功連任。

維吉尼亞州民主黨州眾議員列文(Mark Levine)直指現行選舉人制「早該廢除」，他提案敦促維州加入全國普選運動，已獲州眾議會通過，若參議會過關，該州13張選舉人票將成為「全國普選運動」最新助力。

全國目前已有15個州和哥倫比亞特區簽署加入「全國普選州際契約」。總統候選人需270張選舉人票獲勝，全國普選運動也以此為目標，至今已獲196張選舉人票。

全國普選組織(National Popular Vote)將明年的重點放在爭取維吉尼亞州和其他八個州：亞利桑納、阿肯色、緬因、密西根、明尼蘇達、內華達、北卡羅來納和奧克拉荷馬州；組織發言人羅森斯蒂爾(Patrick Rosenstiel)表示，「從現在到2024年總統大選之間，我們將重點關注很可能有法律進展的州。」這些州的88張票若入袋，就會超過270票；但實現目標不僅有長路要走，關鍵問題也待考量。

內華達州民主黨州長希索立克(Steve Sisolak)去年就否決了同黨議員要求內州參與該契約的主張。他說，該契約「可能會削弱內華達州等較小州在全國選舉扮演的角色。」

依選舉人制，各州選舉人票全數投給在該州贏得普選的候選人。懷俄明州是人口最少的州，有三張選舉人票。人口最多的加州有55張選舉人票。候選人要入主白宮，必須至少獲得538張選舉人票半數加一票，亦即270張票。

丕優研究中心(Pew Research Center)表示，美國是唯一實施此制度的現代民主國家；反對者說，美國制度違反了「一人一票」原則，但支持者說，選舉人制維護了聯邦制，保留州在總統選舉中的作用。

若全國普選運動達到270張選舉人票門檻，可能依憲法理由提起訴訟；憲法規定州際契約須國會同意；但最高法院曾裁定部分契約毋需國會同意。

維吉尼亞州 美國 川普

上一則

司法部發傳票 要杭特拜登提供涉烏克蘭、中國商業資訊

下一則

抗疫D-Day！輝瑞疫苗明起各州施打 14日運抵全美

延伸閱讀

南加華人川粉集會 與反川路人激烈罵戰

南加華人川粉集會 與反川路人激烈罵戰
130年來首見！ 總統卸任前續處決 殺女死囚昨行刑

130年來首見！ 總統卸任前續處決 殺女死囚昨行刑
「德州無權告其他州…」最高法院拒受理 川普翻盤夢碎

「德州無權告其他州…」最高法院拒受理 川普翻盤夢碎
備妥各種劇本…選舉人14日投票 拜登陣營嚴防「突然失控」

備妥各種劇本…選舉人14日投票 拜登陣營嚴防「突然失控」

熱門新聞

1張圖看疫情：美確診破1584萬 加州破151萬例

2020-12-12 03:00
國會參院兩黨正協商新的紓困法案，但目前傳出暫時不包括發給個人的1200元紓困支票。 (Getty Images)

新紓困案 1200元補助取消 失業者每周津貼300元

2020-12-07 02:30
美國眾院歲出委員會首席貿易顧問戴琪（Katherine Tai）可望出任貿易代表。(圖取自美中貿易全國委員會官網)

父母來自台灣 戴琪將出任首位華裔貿易代表

2020-12-09 18:29
圖為今年4月的紓困支票。(美聯社)

600元現金支票 白宮促眾院納入紓困案

2020-12-08 21:26
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：每人發600美元？川普是無知還是惡搞？

2020-12-11 07:38
川普總統私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)，今日傳出染上新冠肺炎。路透

川普律師朱利安尼新冠確診 CNN：已住院

2020-12-06 20:06

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
戴琪登場說了兩個故事 移民的女兒為美爭取最大利益

戴琪登場說了兩個故事 移民的女兒為美爭取最大利益
最高法院拒受理德州選舉訴訟 川普翻盤夢碎

最高法院拒受理德州選舉訴訟 川普翻盤夢碎
泡麵另類吃法！他分享加入這一物美味升級 網友讚好吃

泡麵另類吃法！他分享加入這一物美味升級 網友讚好吃
賓士Maybach GLS 美國售價出爐

賓士Maybach GLS 美國售價出爐
5旬外送郎每天送餐12小時 嘆：兒子畢業3年只待在家

5旬外送郎每天送餐12小時 嘆：兒子畢業3年只待在家