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司法部發傳票 要杭特拜登提供涉烏克蘭、中國商業資訊

記者胡玉立／綜合報導
司法部8日對拜登次子杭特‧拜登的稅務調查範圍很廣，甚至包括他與中國的商業往來。(路透)
司法部8日對拜登次子杭特‧拜登的稅務調查範圍很廣，甚至包括他與中國的商業往來。(路透)

知情人士12日透露，司法部8日對總統當選人拜登次子杭特‧拜登(Hunter Biden)發出的稅務調查傳票，牽涉範圍很廣；傳票要求杭特提供包括烏克蘭天然氣公司Burisma在內、逾20幾個實體的相關資訊，凸顯檢察官想藉此廣泛調查小拜登財務狀況及其國際業務往來活動。

杭特‧拜登與Burisma的關係，一直是他父親拜登在擘劃施政方針和政治抱負時，揮之不去的陰影。杭特在該烏克蘭公司的工作內容是否是聯邦調查核心，抑或檢方只是想搜尋他近年來所有收入來源的相關訊息，仍待查明。

杭特‧拜登9日已證實正接受聯邦稅務調查。這項調查對他父親拜登來說，時機相當微妙。拜登很快就要決定任命司法部部長，而司法部必須負責監督對他兒子的調查。

司法部8日發出的傳票，還要求杭特‧拜登提供他與中國的商業往來和其他金融交易的訊息。

司法部對杭特‧拜登的調查始於2018年，也是他父親宣布競選總統的前一年。知情人士指出，聯邦檢察官也曾檢視是否有潛在的洗錢犯罪行為。

杭特‧拜登2014年加入Burisma董事會，他父親當時是副總統，正幫助歐巴馬政府制定烏克蘭外交政策。川普總統及其盟友一直在沒有證據的情況下指稱杭特‧拜登在烏克蘭的工作，影響了歐巴馬政府對東歐國家的政策走向。

拜登11日對媒體表示，「我為我兒子感到驕傲。」據信，司法部並未將調查重點放在拜登身上，他也沒有對調查置評。

匹茲堡美國檢察官辦公室幾個月來也持續向川普私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)等人收集訊息。朱利安尼曾表示他曾赴烏克蘭搜查有關拜登父子的事，想向檢方提供文件。

司法部長巴維理(William Barr)2月宣布調查過程時曾警告，該部必須對來自烏克蘭的任何訊息持謹慎態度；他說：「烏克蘭有很多打算，暗流也很多。從烏克蘭收到的任何東西，不能光從表面來看。」

知情人士說，朱利安尼也曾受到聯邦調查，紐約聯邦檢察官曾調查他是否並未註冊自己是外國代理人。目前不清楚相關調查是否仍在進行。與此同時，川普則在探討「先發制人」特赦自己家庭成員和朱利安尼等親近夥伴的可能性。

拜登 烏克蘭 司法部

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