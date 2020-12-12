紐約州長葛謨 是拜登的新司法部長？

紐約州長葛謨傳被列為總統當選人拜登的司法部長人選。(路透)

總統當選人拜登 (Joe Biden，前譯白登)正在物色新司法部 長，多名消息人士11日匿名透露，目前考慮人選有紐約州長葛謨 (Andrew Cuomo)、阿拉巴馬州聯邦參議員法官瓊斯(Doug Jones)、前代理司法部長莎莉．葉慈(Sally Yates)和聯邦上訴法院格蘭德(Merrick Garland)等人。

聯邦上訴法院格蘭德傳被列為總統當選人拜登的司法部長人選。(美聯社)

美聯社報導，本周尚不清楚聯邦檢察官調查拜登之子杭特．拜登(Hunter Biden)財務的進度，未來司法部長可能要接管此案；另外由於拜登可能提名白人司法部長，未來司法部其他職位則可望著重非裔人選。

• 葛謨

消息人士透露，葛謨被列為司法部長考慮人選，目前不清楚葛謨是否認真考慮此職位，或者參院共和黨人是否會歡迎葛謨的提名，因為葛謨與川普總統關係不睦，而且許多民權維權者鼓勵拜登建立多元內閣。

非裔民權牧師夏普頓(Al Sharpton)8日會晤拜登，雖然他鼓勵拜登選擇非裔司法部長，但也支持他選擇其他有民權背景的其他族裔人士。

葛謨近期常被詢問對司法部長一職是否有興趣，他本周表示：「我無意參選正副總統或進入聯邦政府」，不過他說現在司法部長的工作至關重要；葛謨發言人11日並未進一步回應。

• 瓊斯

阿拉巴馬州聯邦參議員法官瓊斯傳被列為總統當選人拜登的司法部長人選。(美聯社)

他11月連任參議員失利，但華盛頓郵報(WP)引述消息人士報導，他是現階段最熱門人選，不過拜登與圈內人士仍持續討論，尚未有定論。

瓊斯最著名的行動之一是起訴1963年轟炸伯明罕市(Birmingham)非裔教堂的3K黨(Ku Klux Klan)，但民權人士認為應以提名人的民權與司改紀錄來判斷，而非單一案件。

消息人士指出，麻州前州長派區克(Deval Patrick)與司法部長之職逐漸無望，因為最近討論人選逐漸看重參院確認的可能性；就此點而言，瓊斯比葉慈更具優勢。瓊斯發言人拒絕回應。

• 葉慈

前代理司法部長莎莉．葉慈傳被列為總統當選人拜登的司法部長人選。(路透)

民權領袖似乎不約而同支持葉慈，並稱她熟悉司法部內部作業，而且近期與過去都有許多支持民權和司改的紀錄；她在歐巴馬政府擔任副司法部長時，曾下令關閉司法部旗下的私人監獄、推動停用單獨監禁，近期則提倡起訴行為不當的警察。

不過她在參院的確認之路恐坎坷曲折，參院共和黨人要求葉慈作證，說明聯邦調查局(FBI)調查川普2016年選舉事宜，川普也曾批評葉慈「毫無信譽」。