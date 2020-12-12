我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大選過了一個月 川普仍堅稱若只算合法選票自己大贏

拜登政府司法部長考慮人選 傳紐約州長葛謨在列

美新冠肺炎疫情持續擴大 流感病患卻下探至紀錄低點

編譯林奇賢／綜合外電
美國流感病例數創下歷來最低，主要應該是對抗新冠肺炎的預防措施發揮效果。路透
美國流感病例數創下歷來最低，主要應該是對抗新冠肺炎的預防措施發揮效果。路透

美國新冠肺炎疫情仍持續惡化，但流感病例數降至歷來最低，主要應該是配戴口罩、保持社交距離等為防堵新冠病毒的措施，顯然也防堵了流感病毒。

據美國疾病防治中心（CDC）的數據，截至12月5日止的一周，在全美公衛與臨床實驗室所做的4萬次篩檢中，僅56人罹患流行性感冒。但根據金融時報（FT）報導，美國過去一周共有1萬6653人死於新冠病毒，又寫下新高，相當於平均每天有2379人死於新冠肺炎。上周三全美死亡病例首度突破3000人，到周四情況也未見和緩。

不過CDC表示，到本月5日為止的一周內，有四州通報流感疫情處於低點，其他地方散播的流感病毒也少之又少。但CDC也警告說，該機構算出的流感病例數可能不太精準，因為會因類流感症狀而去看病的人不多。

CDC指出，因此在看待這份數據時，要用「格外謹慎」的態度進行解讀。

CDC國內流感監測小組負責人布拉梅（Lynnette Brammer）表示：「流感疫情處在歷史低點沒錯，但不代表這種情況會維持下去。」

布拉梅說，南半球大多數國家往年會率先進入流感季節，今年卻沒流行季節性流感，不過在鬆綁保持社交距離和其他防疫措施後，寮國、柬埔寨、孟加拉等國的流感患者開始增加，「我們確實知道，一旦放寬防疫措施，流感還是會捲土重來」。

流感 CDC 美國

上一則

1張圖看疫情：美確診破1584萬 加州破151萬例

下一則

拜登政府司法部長考慮人選 傳紐約州長葛謨在列

延伸閱讀

白石鎮民居防疫謝客 最佳聖誕燈今年從簡

白石鎮民居防疫謝客 最佳聖誕燈今年從簡
高雄黑豹之光流感去世 妻穿警察制服思念

高雄黑豹之光流感去世 妻穿警察制服思念
史丹福大學研發：感染新冠？智慧手表警示你

史丹福大學研發：感染新冠？智慧手表警示你
香港出現首宗同時感染新冠、流感死亡病例 年僅38歲

香港出現首宗同時感染新冠、流感死亡病例 年僅38歲

熱門新聞

1張圖看疫情：美確診破1584萬 加州破151萬例

2020-12-12 03:00
國會參院兩黨正協商新的紓困法案，但目前傳出暫時不包括發給個人的1200元紓困支票。 (Getty Images)

新紓困案 1200元補助取消 失業者每周津貼300元

2020-12-07 02:30
美國眾院歲出委員會首席貿易顧問戴琪（Katherine Tai）可望出任貿易代表。(圖取自美中貿易全國委員會官網)

父母來自台灣 戴琪將出任首位華裔貿易代表

2020-12-09 18:29
圖為今年4月的紓困支票。(美聯社)

600元現金支票 白宮促眾院納入紓困案

2020-12-08 21:26
川普總統私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)，今日傳出染上新冠肺炎。路透

川普律師朱利安尼新冠確診 CNN：已住院

2020-12-06 20:06
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：每人發600美元？川普是無知還是惡搞？

2020-12-11 07:38

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
買麵包要慎選！這4種不要碰 烘焙坊老闆：我自己都不吃

買麵包要慎選！這4種不要碰 烘焙坊老闆：我自己都不吃
延續孩子對世界的愛！女兒車禍雙亡 楊家父母忍痛器捐

延續孩子對世界的愛！女兒車禍雙亡 楊家父母忍痛器捐
最高法院拒受理德州選舉訴訟 川普翻盤夢碎

最高法院拒受理德州選舉訴訟 川普翻盤夢碎
戴琪登場說了兩個故事 移民的女兒為美爭取最大利益

戴琪登場說了兩個故事 移民的女兒為美爭取最大利益
研究：全球30萬例新冠感染 恐與波士頓Biogen會議有關

研究：全球30萬例新冠感染 恐與波士頓Biogen會議有關