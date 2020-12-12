美新冠肺炎疫情持續擴大 流感病患卻下探至紀錄低點

美國流感病例數創下歷來最低，主要應該是對抗新冠肺炎的預防措施發揮效果。路透

美國 新冠肺炎疫情仍持續惡化，但流感 病例數降至歷來最低，主要應該是配戴口罩、保持社交距離等為防堵新冠病毒的措施，顯然也防堵了流感病毒。

據美國疾病防治中心（CDC ）的數據，截至12月5日止的一周，在全美公衛與臨床實驗室所做的4萬次篩檢中，僅56人罹患流行性感冒。但根據金融時報（FT）報導，美國過去一周共有1萬6653人死於新冠病毒，又寫下新高，相當於平均每天有2379人死於新冠肺炎。上周三全美死亡病例首度突破3000人，到周四情況也未見和緩。

不過CDC表示，到本月5日為止的一周內，有四州通報流感疫情處於低點，其他地方散播的流感病毒也少之又少。但CDC也警告說，該機構算出的流感病例數可能不太精準，因為會因類流感症狀而去看病的人不多。

CDC指出，因此在看待這份數據時，要用「格外謹慎」的態度進行解讀。

CDC國內流感監測小組負責人布拉梅（Lynnette Brammer）表示：「流感疫情處在歷史低點沒錯，但不代表這種情況會維持下去。」

布拉梅說，南半球大多數國家往年會率先進入流感季節，今年卻沒流行季節性流感，不過在鬆綁保持社交距離和其他防疫措施後，寮國、柬埔寨、孟加拉等國的流感患者開始增加，「我們確實知道，一旦放寬防疫措施，流感還是會捲土重來」。