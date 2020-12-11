1人2劑！聯邦增購1億劑莫德納疫苗 供1億人接種

新冠肺炎疫苗研發公司莫德納11日宣布，美國政府計畫再增購1億劑疫苗。圖為今年7月一名志願者正接受莫德納疫苗接種實驗。(美聯社)

新冠肺炎疫苗 研發公司莫德納(Moderna)11日宣布，美國 政府計畫再向該公司增購1億劑疫苗；加上川普政府原先於今年8月斥資15億元購買的1億劑疫苗，使莫德納疫苗總數達到2億劑；不過因該疫苗須分兩劑接種，未來莫德納疫苗將足以供應國內1億人次使用。

由川普政府領導的疫苗研發計畫「神速行動」(Operation Warp Speed)，已向莫德納公司支付41億元，其中包含協助進行疫苗試驗的9億5500萬元。

同時，聯邦政府也採購由國內藥廠輝瑞(Pfizer)與德國生技公司BioNTech共同研發的疫苗共1億劑。

疫苗審核獨立小組中的20多名頂尖科學家和醫師，10日終於批准輝瑞疫苗的使用，除為此背書並稱其疫苗對16歲以上的成年人及青少年是安全有效的；聯邦衛生部長阿查爾 (Alex Azar)11日於美國廣播公司(ABC)新聞節目「早安美國」(Good Morning America)中表示：「我們有可能在14日或15日就能見到第一批民眾開始接種疫苗。」

莫德納疫苗的獨立小組審核安排於17日進行，若通過同樣交由FDA批准緊急使用授權，目前看來FDA很可能會批准兩家藥廠生產的疫苗。

莫德納一旦獲得授權，將趕在本月底前先提供2000萬劑的疫苗，另外1億劑疫苗則分別在明年的1月、2月和3月分發；至於11日購買的疫苗將會在明年第二季釋出。

阿查爾說：「截至明年6月，我們將確保能有另外1億劑的莫德納疫苗，更進一步拓展神速任務在全國疫苗的供應鏈；這項新的採購將保證，即使到明年第二季全國民眾都將會有足夠的疫苗使用。」

國家衛生研究院(National Institutes of Health，NIH)亦參與莫德納疫苗的研發，最終試驗階段證實該疫苗94.5%有效預防新冠肺炎。