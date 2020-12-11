戴琪登場說了兩個故事 移民的女兒為美爭取最大利益

聯邦眾院歲出入委員會首席貿易顧問戴琪將出任美國貿易代表（USTR），她11日在美國總統當選人拜登(圖後方)記者會上，以黑色褲裝搭配白色襯衫亮相。(Getty Images)

美國聯邦眾議院歲出入委員會首席貿易顧問戴琪（Katherine Tai）將出任美國貿易代表（USTR），她11日在美國總統當選人拜登 記者會上，以黑色褲裝搭配白色襯衫亮相，談來自台灣的父母、談自己代表美國向世界貿易組織（WTO）提告中國 的經驗。

•以成為「美國工人擁護者」為傲

戴琪強調自己以成為「美國工人擁護者」為傲，是美國人、為了美國最大利益。

拜登提名戴琪出任貿易代表，首要任務將是處理與中國的貿易協議和競爭，戴琪的父母均在中國出生、台灣成長，並定居美國，種種元素讓這位創下新紀錄的華裔候任官員備受關注。

• 拜登：接到各界推薦 比妳想像得多

拜登介紹戴琪時，顯然並不熟悉這位貿易專家，不像萊斯或其他拜登過去的同僚，他會經常稱呼對方的名字，也會開開小玩笑；拜登在介紹戴琪時，發音更接近「凱瑟琳・泰」，但他數度在介紹時轉過頭去看戴琪，還兩度脫稿，對戴琪讚譽有加，並說，「我接到各界推薦你的電話，比你想像得還要多。」

戴琪也在演說結束後，經過拜登桌前稍事停留，好像對拜登說了一句話，拜登點點頭回應。

•拜登：這可不是溢美之詞 這是事實

拜登表示，戴琪是值得信賴的貿易專家，是敬業的公僕，她了解美國政府，窮畢生之力為美國人民和家人追求平等的環境，講到這裡，拜登突然脫稿演說對著戴琪說，「這可不是溢美之詞，這是事實。」

•反對中國不當貿易手段的首席執行者

拜登表示，戴琪贏得兩黨國會議員、政黨和工商界的稱讚，在歐巴馬時代，戴琪更是反對中國不當貿易手段的首席執行者，這也將成為拜登政府的重要優先事項。

拜登表示，戴琪了解美國需要更多貿易戰略，讓所有人都強大，沒有人被落下。

拜登提到戴琪的移民背景，他說，她的父母在中國出生、遷移到台灣，再移居美國，成為醫療和公衛領域的科學家，戴琪是這個家庭第一位美國公民，如今第二代也為美國政府服務。

•戴琪介紹自己 講了兩個故事

戴琪在介紹自己時，講了兩個故事，她說，她的父母出生於中國，在台灣長大；呼應美國總統甘迺迪在1960年代歡迎理工研究生移民，父親投身馬里蘭州華特里德陸軍醫療中心（Walter Reed）做一名研究員，幫助那些在越戰中受苦的美國軍人。（美國總統川普10月確診新冠肺炎時，就是住進華特里德軍醫院。）

而母親直到現在仍在美國國家衛生研究院（National Institutes of Health），研究鴉片類藥物成癮的治療方法。他們在1979年、戴琪出生後五年歸化為美國公民，戴琪自己直到2007年填寫USTR的到職文件時，才意識到她是全家第一位美國公民。

•兩個移民女兒 代表美國陳述而自豪

戴琪說，又過了幾年，她和一位USTR的同事一起前往日內瓦，向WTO提告中國；這是兩個移民的女兒，一位的父母來自台灣、一人的父母來自南印度，她們並肩而坐，代表美國陳述，她感到自豪。

「這些回憶讓我感激不已，身為美國人、為了美國最大利益。」戴琪表示。

•貿易 是為人民創造更多希望和機會

戴琪說，貿易本身不是目的，是政策工具，這是為人民創造更多希望和機會的一種手段；只有將美國人及所有人的人道及尊嚴放在其中，才可能成功。

戴琪表示，她以作為美國勞工擁護者為傲，為他們的獨創性和創造力挺身而出，替美國在全球的利益而奮鬥。

戴琪說，她期待善用貿易關係的力量來幫助因眼前危機受困的社區，感謝有機會能替美國服務。