老年人保護力差 賽諾菲COVID疫苗時程展延

法國藥廠賽諾菲11日表示，新型冠狀病毒疫苗中期臨床試驗結果顯示，老年人的免疫反應不夠充足，到2021年底前恐無法推出。示意圖／圖取自Unsplash圖庫

法國藥廠賽諾菲今天表示，與英國 葛蘭素史克藥廠共同研發的新型冠狀病毒疫苗 中期臨床試驗結果顯示，老年人的免疫反應不夠充足，到2021年底前恐無法推出。

根據「紐約時報」的全球COVID疫苗追蹤專頁資料，美國 已訂購1億劑賽諾菲&葛蘭素史克疫苗，歐盟訂購了3億劑，加拿大訂購7200萬劑；此外，賽諾菲還同意提供2億劑給疫苗全球取得機制COVAX，並計畫在2021年能生產達10億劑。如今相關取得時程恐都有變數。

綜合路透與法新社報導，賽諾菲（Sanofi）和葛蘭素史克藥廠（GlaxoSmithKline,GSK）表示，他們計劃明年再展開新一輪試驗，希望能在2021年底前能做到讓疫苗更具保護力。

這個消息讓以傳統方式研發疫苗的公司感到失望，因為由美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國生技公司BioNTech使用突破性技術的傳訊核糖核酸（mRNA）疫苗，已在英國展開施打；賽諾菲&葛蘭素史克走的是較為傳統的重組蛋白疫苗（又稱次單位疫苗）。

賽諾菲表示，第1/第2期合併試驗的結果顯示「年齡介於18到49歲的成人，注射後能產生跟罹患2019冠狀病毒疾病（COVID-19）復原者相當的免疫力；但老年人的免疫反應低，可能是因為抗原濃度不足」。

不過賽諾菲指出，近期在一項非人類靈長動物試驗裡，使用改良的抗原配方後，顯示疫苗可以防止肺部病變，並能在2至4天內迅速清除鼻腔和肺部的病毒，這讓他們士氣大振，因此將改在明年2月進行新一次的第2期試驗（phase 2b）。原本的期程是本月要展開第3階段試驗。