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克魯曼：每人發600美元？川普是無知還是惡搞？

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克魯曼：每人發600美元？川普是無知還是惡搞？

編譯湯淑君／綜合外電
紐約時報專欄作家克魯曼。路透
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

美國新冠肺炎疫情延燒，天天都有數千人染疫病故，不僅經濟復甦停滯，就業人口仍比疫情前少了近千萬人，未來數月展望很糟。知名經濟學家克魯曼表示，在普遍施打疫苗前，政府當務之急應是儘速推出紓困措施、減輕民眾痛苦。

數天前曙光乍現，民主、共和兩黨參議員眼看將要就新一輪新冠紓困方案敲定協議，即使規模可能不足，但有總比沒有好。不料，跛鴨總統川普的政府介入，毀了一切。

川普政府的最新提案有什麼不對？2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼在紐約時報專欄撰文表示，在回答這個問題前，必須先釐清此刻經濟政策的目標為何。

克魯曼說，許多媒體報導把國會辯論中的法案稱為「刺激」（stimulus），但其實應是「紓困」（relief）。他指出，「刺激」是在消費者支出不足推升失業率時應做的事；現在問題並非如此，餐飲業雇員少了200萬人，不是因民眾負擔不起外食費，而是疫情導致染疫風險高的活動被禁止或受限，或民眾自動避開 。

在這種情況下，克魯曼說，經濟政策應扮演的角色，不是在疫情仍肆虐、疫苗尚未廣泛可得之際，試圖挽回流失的工作；而是應該在民眾普遍接種疫苗前的等待期間，儘可能緩和民眾的痛苦。換言之，現在迫切需要的不是「刺激」，而是「紓困」。

克魯曼說，此時推紓困方案的作用，應是支持因不可抗力而失業者、協助店家撐過這段黑暗時期，並且金援稅收嚴重下滑的州和地方政府，以免他們迫不得已大砍必要的公共服務與雇員。財政困窘的不只是所謂的「藍州」，事實上，稅收降幅前七大州，有六個州長是共和黨籍。

再回頭來看，就在兩黨參議員提議的9080億美元方案快要達成協議時，川普的財政部長米努勤提出另一個規模9160億美元的版本，且立刻獲參院多數黨領袖麥康諾支持。

克魯曼形容米努勤的提案「誤判得一塌糊塗」、「糟糕透頂」。許多報導強調規模與原先兩黨快要談妥的法案差不多，凸顯川普政府好像發揮臨門一腳功能似的。

其實是，川普政府的提案「完全移除任何紓困方案最關鍵的要素——擴大發給失業者補助金——並以人人發一次600美元的支票取而代之」。試想，對於在疫情復熾時無法返回工作崗位的美國人來說，這600美元怎麼夠？對於沒有失業的人，這筆錢卻又沒有必要，儘管有些人或許會花掉一部分、協助提振整體需求，但整體需求低落，並不是此時最大的問題。

所以，米努勤到底在想什麼？克魯曼說，不排除是「純屬無知」，疫情引發衰退九個月了，川普政府官員還對紓困案背後的基本邏輯毫無概念。或者，仍誤以為是政府發失業救濟金，才導致失業人數這麼高。又或者，此提案反映一個即將下台的政府，既無知、誤判又蓄意破壞？川普或許想像，一張印有他名字、全民統統有獎的支票，讓他能獲取政治利益，比救助真正需要幫助的人重要。

克魯曼認為，無論動機為何，米努勤提案時機再糟不過，可能讓數百萬亟需經濟救助的美國人希望落空。

克魯曼 紓困 川普

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