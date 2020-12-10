我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登、賀錦麗 獲選時代雜誌年度風雲人物

美今年最後1周恐逾36萬染疫亡 每天病歿數超過911

美今年最後1周恐逾36萬染疫亡 每天病歿數超過911

編譯郭宣含／綜合10日電
費城一社區健康中心10日在戶外為民眾檢測新冠。(美聯社)
費城一社區健康中心10日在戶外為民眾檢測新冠。(美聯社)

聖誕與新年假期即將到來前，美國新冠疫情持續惡化，10日新增近3350人病歿，超過9日的3124人，再寫單日新高；聯邦疾病防治中心(CDC)10日預測，今年底、明年1月2日當周新冠病歿人數最高恐逾36萬人，而且單日新增新冠病歿人數恐超越911恐攻和珍珠港事件。

CDC主任芮斐德(Robert Redfield)10日警告：「未來60至90天，我們每天可能出現更多新冠死亡案例，超越911恐攻和珍珠港事件的死亡人數。」911恐攻當天約逾2900人身亡，二次大戰珍珠港遭攻擊時約有2400人死亡。

芮斐德表示，就算本周批准新冠苗，對未來60天也不會有實質影響，民眾接種疫苗前，應繼續維持防疫措施。

根據約翰霍普金斯大學統計，截至10日晚間，全球新冠肺炎確診6949萬6859例，死亡157萬9942人，美國確診1558萬6978例，死亡29萬1929人。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)外部疫苗諮詢顧問小組10日表決，建議FDA批准輝瑞新冠疫苗緊急使用，這本該是充滿希望的一天，但同日美國新增的新冠病歿人數再破新高；華盛頓郵報(WP)統計則顯示，美國10日新增近3350人病歿，超過9日的3124人，再寫單日新高；全美37州過去一周新冠死亡人數比前一周更高。

根據CDC9日針對全國與州的單周「系集預測」(ensemble forecast)，到了明年1月2日當周，美國新冠死亡人數恐新增1萬2600人至2萬3400人，累計達33萬2000人至36萬2000人之間。

CDC根據40個模型類別推測未來四周新冠死亡人數，其中37個模型預測新冠肺炎的新增與總病歿人數，兩個僅預測總數，一個僅預測新增人數。

美國單日新增新冠確診也節節攀升，8天新增共逾22萬1000例，為疫情以來單日次高；東南部多州的新冠確診新增案例突破新高，中西部疫情則稍加趨緩。

根據新冠病毒追蹤計畫(Covid Tracking Project)10日統計，美國新冠住院病患共10萬7248人，其中2萬1021人在加護病房，7441人戴呼吸罩。

根據衛生部(HHS)9日更新數據，美國上周至少有200家醫院負荷能量已達飽和，全國三分之一醫院已使用逾90%加護病床；新冠住院病患占46%加護病床，比11月首周增加37%。

前衛生部長凱瑟琳．西比列斯(Kathleen Sebelius)表示，美國深陷前所未見的健康危機，疫情遍布各地，健康照護人員筋疲力盡，而且醫院人滿為患。

疫情升溫使得38州部分地區實施居家避疫令和口罩令，兩黨的州與地方領袖紛紛加強防疫規定；維吉尼亞州實施宵禁，俄亥俄州則延長防疫規定以防新冠疫情的「假期海嘯」。

輝瑞疫苗獲批准在即，帶給人們一片曙光。圖為輝瑞藥廠牆上「科學必勝」字樣。 (Ge...
輝瑞疫苗獲批准在即，帶給人們一片曙光。圖為輝瑞藥廠牆上「科學必勝」字樣。 (Getty Images)

美國 疫情 CDC

上一則

動作不斷…川普轟拜登勝選為「政變」 會紅州檢察長

延伸閱讀

艾倫狄珍妮絲染疫 全因訪問近期才確診的他？

艾倫狄珍妮絲染疫 全因訪問近期才確診的他？
1張圖／紐約州確診連2天破萬 紐約市3370人染疫

1張圖／紐約州確診連2天破萬 紐約市3370人染疫
戴琪出任美國貿易代表 將捍衛美國利益

戴琪出任美國貿易代表 將捍衛美國利益
疫情給美國經濟另一大打擊：加劇人口成長減緩

疫情給美國經濟另一大打擊：加劇人口成長減緩

熱門新聞

1張圖看疫情：美死亡破29萬 確診1548萬

2020-12-10 16:05
國會參院兩黨正協商新的紓困法案，但目前傳出暫時不包括發給個人的1200元紓困支票。 (Getty Images)

新紓困案 1200元補助取消 失業者每周津貼300元

2020-12-07 02:30
圖為今年4月的紓困支票。(美聯社)

600元現金支票 白宮促眾院納入紓困案

2020-12-08 21:26
美國眾院歲出委員會首席貿易顧問戴琪（Katherine Tai）可望出任貿易代表。(圖取自美中貿易全國委員會官網)

父母來自台灣 戴琪將出任首位華裔貿易代表

2020-12-09 18:29
川普總統私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)，今日傳出染上新冠肺炎。路透

川普律師朱利安尼新冠確診 CNN：已住院

2020-12-06 20:06
參院多數黨領袖麥康諾同意盡快通過9080億元的紓困案，他認為救人如救火，一秒不能遲。(路透)

麥康諾：年底前通過第2波紓困案 9080億元計畫

2020-12-03 22:24

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
天倫夢碎 華裔姊妹返家團聚 遇奪命車禍

天倫夢碎 華裔姊妹返家團聚 遇奪命車禍
中國女網紅嫁老外被罵「母狗」 竟扯上「民族大義」…

中國女網紅嫁老外被罵「母狗」 竟扯上「民族大義」…
台灣規模6.7地震今年最大 專家：相當於5.6顆原子彈

台灣規模6.7地震今年最大 專家：相當於5.6顆原子彈
王菲擁新歡結婚？ 謝霆鋒巧回:有事嗎

王菲擁新歡結婚？ 謝霆鋒巧回:有事嗎
1張圖看疫情：美死亡破29萬 確診1548萬

1張圖看疫情：美死亡破29萬 確診1548萬