美今年最後1周恐逾36萬染疫亡 每天病歿數超過911

費城一社區健康中心10日在戶外為民眾檢測新冠。(美聯社)

聖誕與新年假期即將到來前，美國 新冠疫情 持續惡化，10日新增近3350人病歿，超過9日的3124人，再寫單日新高；聯邦疾病防治中心(CDC )10日預測，今年底、明年1月2日當周新冠病歿人數最高恐逾36萬人，而且單日新增新冠病歿人數恐超越911恐攻和珍珠港事件。

CDC主任芮斐德(Robert Redfield)10日警告：「未來60至90天，我們每天可能出現更多新冠死亡案例，超越911恐攻和珍珠港事件的死亡人數。」911恐攻當天約逾2900人身亡，二次大戰珍珠港遭攻擊時約有2400人死亡。

芮斐德表示，就算本周批准新冠苗，對未來60天也不會有實質影響，民眾接種疫苗前，應繼續維持防疫措施。

根據約翰霍普金斯大學統計，截至10日晚間，全球新冠肺炎確診6949萬6859例，死亡157萬9942人，美國確診1558萬6978例，死亡29萬1929人。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)外部疫苗諮詢顧問小組10日表決，建議FDA批准輝瑞新冠疫苗緊急使用，這本該是充滿希望的一天，但同日美國新增的新冠病歿人數再破新高；華盛頓郵報(WP)統計則顯示，美國10日新增近3350人病歿，超過9日的3124人，再寫單日新高；全美37州過去一周新冠死亡人數比前一周更高。

根據CDC9日針對全國與州的單周「系集預測」(ensemble forecast)，到了明年1月2日當周，美國新冠死亡人數恐新增1萬2600人至2萬3400人，累計達33萬2000人至36萬2000人之間。

CDC根據40個模型類別推測未來四周新冠死亡人數，其中37個模型預測新冠肺炎的新增與總病歿人數，兩個僅預測總數，一個僅預測新增人數。

美國單日新增新冠確診也節節攀升，8天新增共逾22萬1000例，為疫情以來單日次高；東南部多州的新冠確診新增案例突破新高，中西部疫情則稍加趨緩。

根據新冠病毒追蹤計畫(Covid Tracking Project)10日統計，美國新冠住院病患共10萬7248人，其中2萬1021人在加護病房，7441人戴呼吸罩。

根據衛生部(HHS)9日更新數據，美國上周至少有200家醫院負荷能量已達飽和，全國三分之一醫院已使用逾90%加護病床；新冠住院病患占46%加護病床，比11月首周增加37%。

前衛生部長凱瑟琳．西比列斯(Kathleen Sebelius)表示，美國深陷前所未見的健康危機，疫情遍布各地，健康照護人員筋疲力盡，而且醫院人滿為患。

疫情升溫使得38州部分地區實施居家避疫令和口罩令，兩黨的州與地方領袖紛紛加強防疫規定；維吉尼亞州實施宵禁，俄亥俄州則延長防疫規定以防新冠疫情的「假期海嘯」。