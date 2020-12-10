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秘密協議曝光 瑞士允許中國特工入境逮人

中央社倫敦10日專電
瑞士國旗。圖：pixabay
瑞士國旗。圖：pixabay

「衛報」報導，中國與瑞士早在2015年簽署了5年再入境協議（readmission agreement），讓中國特工能到瑞士審訊、逮捕中國籍嫌疑人，且入境瑞士時的費用全由瑞士納稅人埋單。

報導指出，這起秘密協議內容首次曝光，是因為協議於7日到期後試圖更新。瑞士曾與超過50個國家簽署類似協議，但僅有與中國的協議不曾公布詳細內容，甚至直到今年8月之前，這份協議的存在都未曾公諸於世。

關注亞洲的人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）表示，雖然這類協議在國際相當常見，但中國與瑞士在2015年簽署的這份並沒有互惠條款，和瑞士與其他國家簽署的協議「完全不同」。

保護衛士取得的英文版協議內容顯示，中國公安部的「專家」只有在收到邀請後，才可以前往瑞士執行2星期的「任務」，不過一旦受邀，中國可以在不經瑞士同意的情況下指派人選。

這些「專家」可在不透露官方身分的情況下入境瑞士，瑞士有責任維護機密。他們提供給瑞士的報告同樣也列為機密。不論是協議本身、中國特工的行動與身分，都十分不尋常。

保護衛士表示：「僅有極少數的例子，這類協議會允許他人派遣代表，協助個人遣返。」

美國西東大學法律專家路易斯（Margaret Lewis）表示，這項協議對中國極為有利，已經超越一般應該情報共享的協議。她表示：「如果是低層級的案件像是非法拘留，公安部應該不會特意派遣官員，公安部出動應該是為了某些中共感興趣的人。」

保護衛士表示，除了與瑞士當局合作的部分之外，瑞士政府不能監督中國特工的行動，甚至因為中國特工是以非官方身分入境，很可能持有的是觀光簽證，因此可以在申根國家四處遊走。

這份協議的存在於8月首次曝光時，國際正逐漸關注中國打壓異議分子，因此激怒瑞士大眾。直到被曝光之前，甚至瑞士國會、外交事務委員會都被蒙在鼓裡，不知道協議的存在。委員會隨後表決要求協議更新時必須接受審查。瑞士移民秘書處（SEM）辯稱，這份協議對打擊非法移民至關重要，並表示當局對給予中國的資訊享有控制權。協議實施以來，僅在2016年使用了一次，當時瑞士向中國遣送了13名中國公民，其中4名為尋求庇護者。

瑞士移民秘書處發言人對瑞士媒體表示，僅有在祖國沒有受到迫害風險的人是協議執行對象，因此西藏與維吾爾難民都被排除在外。然而，這項保護措施並沒有明文記載於協議中。

人權團體表示，瑞士恐涉違反「不遣返原則」，也就是難民不應被遣返回恐面臨嚴重威脅的國家。此外，沒有機制能夠監管這些人被遣返回中國後處境，同樣引發憂心。

廣州社運人士王愛忠表示，這份協議很可能威脅離開香港的民運人士，若協議延續下去，瑞士將處於一個尷尬、不道德的處境。

中國 遣返 非法移民

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