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美國斡旋 摩洛哥同意與以色列關係正常化

中央社華盛頓10日綜合外電報導
圖從左到右分別為：以色列總理尼坦雅胡，美國總統川普和摩洛哥國王穆罕默德六世。Getty Images
圖從左到右分別為：以色列總理尼坦雅胡，美國總統川普和摩洛哥國王穆罕默德六世。Getty Images

美國的協助下，以色列和摩洛哥今天達成同意雙方關係正常化的一項協議，使摩洛哥成為過去4個月來與以色列化解敵意的第4 個阿拉伯國家。

作為協議的一部分，美國總統川普同意承認摩洛哥對西撒哈拉（Western Sahara）的主權。摩洛哥與由阿爾及利亞撐腰的波利薩里歐陣線（Polisario Front）在西撒哈拉地區針鋒相對，領土爭端已存在數十年。波利薩里歐陣線成立宗旨是在當地建立獨立國家。

西撒哈拉位於非洲大西洋沿岸，是一片狹長廣袤沙漠，過去曾為西班牙殖民地，當前主權歸屬仍有爭議。

摩洛哥目前控制該區80%領土，包含境內的磷酸鹽蘊藏以及漁業捕撈水域。

美國官員表示，川普今天與摩洛哥國王穆罕默德六世（King Mohammed VI）通電話，敲定這項協議。

摩洛哥是自8月以來第4個達成協議、與以色列關係正常化的國家。其他3國分別是阿拉伯聯合大公國、巴林及蘇丹。

根據此一協議，摩洛哥將和以色列建立全面的外交關係，並恢復兩國的官方接觸，允許雙方飛機飛越各自領空並為所有以色列人提供往返以色列的航班。

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