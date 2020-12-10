ABC：國防部知會中情局 將結束反恐任務支援

前任軍情高層官員透露，國防部已知會中央情報局(CIA)指出，軍方對於中情局反恐任務的絕大多數支援，即將於1月5日結束。圖為代理國防部長米勒(Christopher Miller)。美聯社

前任軍情高層官員透露，國防部 已知會中央情報局(CIA)指出，軍方對於中情局反恐任務的絕大多數支援，即將於1月5日結束。美國 廣播公司(ABC)分析，國防部這項決定符合國防部「國防戰略報告」(National Defense Strategy)政策方向，讓軍方逐漸從中東地區的區域戰爭脫勾，將資源轉移用於能與俄羅斯、中國 在國際舞台一較高下的領域。

美國廣播公司10日報導，軍方結束提供反恐任務行動支援，對於中情局在全球各地打擊恐怖主義將產生如何影響，雖然有待觀察，但反恐任務當中許多涉及人力、後勤等環節，向來仰賴軍方甚深。

一名前任軍情高層官員受訪時指出，代理國防部長米勒(Christopher Miller)日前致函中情局局長吉娜·哈斯柏(Gina Haspel)，說明軍方停止支援反恐任務的決定。

負責執行祕密行動的中情局特別活動中心(Special Activities Center)雖有準軍事部隊得以獨立運作，但運輸、後勤援助等事項，長期以來都需要軍方配合。報導指出，國防部軍職人員許多時候因此成為中情局反恐任務行動的參與成員。

對於美國廣播公司的報導，國防部與中情局10日均未表示評論。

軍事新聞網站「防務一號」(Defense One)報導，多位國防官員指出，國防部結束支援的用意在於，希望釐清參與反恐工作的人員，以及配合與俄羅斯、中國競爭的相關秘密任務人員，是否應該直接劃分到中情局編制內。

前任國防部副助理部長馬爾羅伊(Mick Mulroy)對美國廣播公司表示，如果報導屬實，對於中情局與國防部之間堅實且有效率的合作關係而言，「無疑是嚴重倒退」。

馬爾羅伊說，中情局與國防部密切合作之下，過去二十年來獲致無以計數的成功，特別是在針對賓拉登(Osama Bin Laden)及伊斯蘭國(IS)首腦巴格達迪(Abu Bakr al-Baghdadi)的反恐行動方面，許多任務更是外界到現在都仍不知道的。

他表示，如果這項決定沒有改變，中情局需要擴充人力與預算，以便彌補重要行動當中的許多資源落差。