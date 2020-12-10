美媒：中國女間諜疑滲透美政壇 至少色誘兩市長

方芳(右)曾與加州民主黨聯邦眾議員史沃威爾(左)來往密切。取材自臉書

美國 新聞網站Axios獨家報導，一名疑似中國 情報人員的華裔女子，鎖定加州 及全美多地政治人物，試圖打入及影響美國政治圈。

Axios指出，這名中國籍女子名叫方芳（Fang Fang，Christine Fang），她鎖定加州舊金山灣區（Bay Area）及全美多地具有前途的地方政治人物，這些政治人物有機會登上全國舞台。

Axios歷經一年調查發現，方芳與地方及全國性政治人物建立廣泛聯繫，包括一名美國國會議員。美國官員相信，這是中國國家安全部2011年至2015年間進行的政治情報活動。

根據現任和前任情報官員以及一名前民選官員，方芳透過選舉募款、廣泛人脈、個人魅力以及至少與兩名中西部市長發生浪漫或性關係，得以接近政治權力。

一名現任美國資深情報官員指出，儘管美國官員不認為方芳已獲取或傳遞機密訊息，但這起事件「茲事體大，因為一些身分相當敏感人士被捲入這個情報網絡」。

加州民主黨籍眾議員史沃威爾（Eric Swalwell）是方芳試圖鎖定的最重要目標之一。根據一名灣區政治情報人員及一名現任美國情報官官員，方芳曾參與史沃威爾的2014年連任競選募款活動。

方芳的朋友及熟人指稱，當她住在美國並進入灣區加州州立大學東灣分校（California State University, East Bay）就讀時，她年約30歲上下。

美國情報官員、灣區政治情報人員、昔日學生及認識方芳的現任及前任民選官員指出，她利用政治集會、公民社會會議、競選造勢及校園活動，與民選官員及其他顯赫人物建立聯繫。

美國官員相信，方芳待在美國的真正原因，是為了在中國相關議題上收集政治情資及影響崛起中的美國官員。

一名現任美國反情報官員表示，美國官員是在監控別人時，開始注意到方芳這號人物，當時他們正在監控一名疑似以舊金山領事館外交官身分作為掩護的中國國家安全部人員。

根據美國現任及前任官員，美國聯邦調查局（FBI）當時曾監控方芳。FBI舊金山分部曾主導一項針對方芳活動的反情報調查。

美國官員指出，在FBI主導調查期間，方芳於2015年年中離開美國，中國的情報活動隨之中斷。許多曾與方芳有過政治接觸的灣區人士，對她突然離開感到驚訝和困惑。

情報官員及方芳之前的政治熟人表示，她未再回到美國。她似乎已與大部分美國友人及多年來在加州建立的人脈切斷聯繫。