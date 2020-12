以為選後沒下文？聯邦檢察官再追「杭特拜登稅務門」

「還以為選後這件事就沒下文了?」美國大選前就捲入中國 稅務疑雲的民主黨拜登 次子——杭特拜登(Hunter Biden)9日證實已由美國聯邦檢察官展開追查,儘管司法部 還沒有公開說明具體要查哪些項目?要查到什麼地步?但相關消息人士透露:主要鎖定的就是杭特拜登「在中國商務往來和稅務問題」。

美聯社內情指出,聯邦檢調人員8日已向杭特拜登發出傳票,杭特本人也在9日的公開聲明中,證實了自己正在接受司法的調查,並藉此表示「很有信心...會證明自己的清白」。杭特案的程序進展,再次掀起選前一連串針對拜登家族的醜聞疑慮;更敏感的是,目前正在籌組內閣的拜登本人,預計下周就將公開自己提名的司法部長人選。

美國司法部目前並未針對調查杭特拜登一案,對外作出任何表態和細節說明。但根據內情人士向美聯社透露,聯邦檢察官已經展開追查,8日時發出了傳票給杭特拜登,杭特在隔天也才因此對外聲明證實表示,「德拉瓦州的檢察官已經正在調查稅務紀錄」。

但具體而言這個調查的內容是什麼?追查項目是否和選前紐約郵報報導的貪腐電郵案有關?各種詳細情況都沒有更詳盡的消息證實,杭特也僅僅對外表示:「我相當重視這件事情,我相信透過專業客觀的審查,最後會證明我的清白合法。」

儘管調查事項低調保密,但美聯社掌握的內情指出,這起針對杭特拜登的調查,實際上最早是從2018年就立案展開,直到現在才又重啟,而主要的調查內容,是針對杭特拜登過去在中國的商業往來,其中的稅務和財務問題是否涉其不法疑慮。

杭特拜登與中國的爭議由來,是投身國際商務的杭特,過去從父親拜登在任副總統期間,多次訪問過中國,而杭特本身也在中國進行投資與商業往來。而後在近年的相關指控裡,控訴杭特利用拜登家族的人脈影響力,在中國的商務行為暗中涉及不法,有違反稅務和洗錢的貪腐疑慮,甚至是勾結中國博取利益的不忠指控。

拜登家族的相關指控,也就在今年美國大選前夕,在川普與拜登選情廝殺膠著的狀況下成為輿論焦點之一,而面對種種醜聞,拜登家族雖然反覆聲稱清白、接是反對陣營的惡意抹黑,但對外回應卻也未能清楚解釋來龍去脈,引發了部分選民「拜登與中國有所勾結」的困惑。

然而儘管後續還有紐約郵報爆出的電郵門醜聞、以及再度針對杭特於中國牽涉的稅務問題,除了證實杭特「的確利用美國人脈影響力在中國活動」之外,各種貪腐的控訴卻未能有更突破性的調查發展,直到投票之前,相關調查仍無法成為罪證確鑿的司法結果。

但為什麼2018年就有的案子,直到選後的現在,聯邦檢察官才又重啟調查行動?消息人士向美聯社指出,這是因為調查部門不想在選舉之前進行公開的調查行動,以避免演變成「政治引導司法」的情形。不過這些說法、以及對於杭特稅務門的詳情,目前司法部都不予置評。

在杭特本人證實追查開始的同時,目前正忙於新內閣籌組的拜登團隊,9日同樣發布了聲明,轉達拜登的態度:「對歷經各種險難挑戰、越來越堅強的兒子,拜登深感驕傲」,同時也再次強調,這些指控依然是連續幾個月以來的惡意人身攻擊。

美國總統川普在推特上引用了紐約郵報評論:「如果大家早點認清杭特拜登這個人,有10%的人就不會投給拜登啦」。(路透)

然而對於拜登團隊來說,現階段尷尬的是,目前還沒有確定提名司法部的人選,預計將會在下周確定名單,而接下來的新任司法部長,勢必要面對杭特拜登的稅務門追查,屆時拜登該如何應對、而兩黨在此案上的態度,都將成為拜登就職後的挑戰。

