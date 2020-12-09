6州輸掉40法律戰 川普稱選舉不公 卻拿不出證據

川普。（歐新社）

川普 總統陣營在六個關鍵州至今一共輸掉至少40個法律戰，其他州則有多起撤告；華爾街日報(WSJ)分析，川普對大選結果的最後掙扎，恐怕已走到了最後，問題的根本仍是缺乏證據。

在亞利桑納、喬治亞、密西根、內華達、賓州和威斯康辛州，川普陣營一共輸掉超過40場法律戰。全美各地的法院，大多以缺乏實質證據等理由，拒絕審理陣營和盟友提出的上訴，無法扭轉民主黨總統當選人拜登勝選的事實。

日前於8日，聯邦最高法院拒絕受理賓州共和黨 人要求使郵寄投票 無效的要求，可說是瓦解川普陣營的最後希望。不過川普陣營揚言仍會持續奮戰到底，「在憲法中，唯一訂定的日期只有宣示就職的1月20日。」

儘管如此，目前仍有數件法律戰仍在進行中，包括德州共和黨籍檢察長派克斯頓(Ken Paxton)直接在高院對四個關鍵州提告。不過他必須獲得法院同意才得以提告，法律專家表示，他成功機會趨近於零。

不過在9日川普推文表示派克斯頓的案件是「重要的一步」。不過密西根州民主黨籍檢察長內塞爾(Dana Nessel)表示，派克斯頓僅是逢場作戲，注定以失敗收場。

先前的法律戰中，法官批評共和黨沒有證據，就大規模指控投票違規和舞弊。在其他案件中，法律指出共和黨已微不足道的小事，尋求前所未見的判決，例如使數百萬張選票作廢。此外有時川普陣營共和黨陣營，無按照正常法律程序，不是在錯誤的法院提出告訴，或搞錯提告的對象。

川普和共和黨選民自認遭受不平等對待，但拿不出實質證據。第三巡迴上訴法院的法官畢伯斯(Stephanos Bibas)說：「指控選舉不公是非常嚴重的行為，而宣稱選舉不公，並不會讓它變得公平。」

賓州法官芮妮‧朱貝利瑞爾(Renée Jubelirer)駁回針對郵寄投票的控訴時寫道：「重要的是，法院必須明確提出，絕對沒有舞弊的主張或不正當行徑的存在，且不具資格的人參與投票。」