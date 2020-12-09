凱瑟琳·戴將任貿易代表 拜登內閣首位華裔官員

美國眾院歲出委員會首席貿易顧問凱瑟琳・戴（Katherine Tai）可望出任貿易代表。(圖取自美中貿易全國委員會官網)

華爾街日報9日報導，美國 總統當選人拜登 將提名 民主黨在眾院歲出入委員會的首席貿易顧問凱瑟琳·戴（Katherine Tai）出任貿易代表。凱瑟琳也是拜登重要內閣官員布局中的首張華裔臉孔，她也是首位出任貿易代表的華裔。

華爾街日報報導，拜登提名凱瑟琳·戴，意味著美國政府將在與盟國密切合作，回應中國日益增長的經濟競爭壓力之際，著手迅速處理未決的貿易議題。

現任貿易代表賴海哲（Robert Lighthizer）在其任內完成簽署美中第一階段貿易協議，凱瑟琳·戴也是中國專家，在擔任國會貿易顧問前，曾是美國貿易代表署（USTR）的首席對中顧問。

華盛頓郵報報導，凱瑟琳·戴從國會委員會顧問躍升為貿易代表雖不尋常，但她受到國會內溫和派與進步派的支持。

在拜登宣布勝選後不久，就傳出兩黨議員均看好凱瑟琳·戴出任貿易代表，政治新聞網站Politico引述參與討論的人士說法，「幾乎人人都喜歡她，就算未必同意她，也會認為由她出任（貿易代表）很合理。」

民主黨參議員布朗（Sherrod Brown）曾說，「凱瑟琳·戴是最適合這分工作的人選。美國去年協商美墨加貿易協定（USMCA），凯瑟琳在確保工人利益中發揮關鍵作用，且她也了解如何與盟國合作，提高美國利益，處理中國問題。」

布朗當時也說，若提名凱瑟琳·戴，她將成為首位出任美國貿易代表的有色人種，極具歷史意義。不過，歐巴馬時代的貿易代表Ron Kirk，就是黑人，他是第一位出任美國貿易代表的有色人種。

凱瑟琳·戴在康乃狄克州出生，華府長大，畢業於耶魯大學和哈佛法學院；她最初是貿易律師，在華府多家律師事務所的國際貿易辦公室工作，2007年加入美國貿易代表辦公室，擔任顧問，負責處理世界貿易組織中對華訴訟爭端，2014年進入國會歲出入委員會，擔任委員會主席與民主黨人的顧問，2017年出任首席顧問。

凱瑟琳中文流利，在1996年至1998年，凱瑟琳以耶魯中國學者身分，在中國廣州中山大學教授英語。

美國眾院歲出委員會首席貿易顧問凱瑟琳・戴（Katherine Tai）可望出任貿易代表。(圖取自美中貿易全國委員會官網)

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