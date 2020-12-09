凱瑟琳·戴將任貿易代表 拜登內閣首位華裔官員
華爾街日報9日報導，美國總統當選人拜登將提名民主黨在眾院歲出入委員會的首席貿易顧問凱瑟琳·戴（Katherine Tai）出任貿易代表。凱瑟琳也是拜登重要內閣官員布局中的首張華裔臉孔，她也是首位出任貿易代表的華裔。
華爾街日報報導，拜登提名凱瑟琳·戴，意味著美國政府將在與盟國密切合作，回應中國日益增長的經濟競爭壓力之際，著手迅速處理未決的貿易議題。
現任貿易代表賴海哲（Robert Lighthizer）在其任內完成簽署美中第一階段貿易協議，凱瑟琳·戴也是中國專家，在擔任國會貿易顧問前，曾是美國貿易代表署（USTR）的首席對中顧問。
華盛頓郵報報導，凱瑟琳·戴從國會委員會顧問躍升為貿易代表雖不尋常，但她受到國會內溫和派與進步派的支持。
在拜登宣布勝選後不久，就傳出兩黨議員均看好凱瑟琳·戴出任貿易代表，政治新聞網站Politico引述參與討論的人士說法，「幾乎人人都喜歡她，就算未必同意她，也會認為由她出任（貿易代表）很合理。」
民主黨參議員布朗（Sherrod Brown）曾說，「凱瑟琳·戴是最適合這分工作的人選。美國去年協商美墨加貿易協定（USMCA），凯瑟琳在確保工人利益中發揮關鍵作用，且她也了解如何與盟國合作，提高美國利益，處理中國問題。」
布朗當時也說，若提名凱瑟琳·戴，她將成為首位出任美國貿易代表的有色人種，極具歷史意義。不過，歐巴馬時代的貿易代表Ron Kirk，就是黑人，他是第一位出任美國貿易代表的有色人種。
凱瑟琳·戴在康乃狄克州出生，華府長大，畢業於耶魯大學和哈佛法學院；她最初是貿易律師，在華府多家律師事務所的國際貿易辦公室工作，2007年加入美國貿易代表辦公室，擔任顧問，負責處理世界貿易組織中對華訴訟爭端，2014年進入國會歲出入委員會，擔任委員會主席與民主黨人的顧問，2017年出任首席顧問。
凱瑟琳中文流利，在1996年至1998年，凱瑟琳以耶魯中國學者身分，在中國廣州中山大學教授英語。
延伸閱讀：
華裔凱瑟琳戴 出任美國貿易代表呼聲高 「幾乎所有人都喜歡她」
上一則
FB留言