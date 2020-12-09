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全球逾6成國家防疫措施傷民主 台灣兩者兼顧受讚揚

中央社斯德哥爾摩9日綜合外電報導
圖為台灣民眾搭乘大眾交通工具，進入車站大廳後都戴上口罩。記者季相儒／攝影
圖為台灣民眾搭乘大眾交通工具，進入車站大廳後都戴上口罩。記者季相儒／攝影

跨政府組織「國際民主及選舉協助研究所」今天表示，全球超過6成國家採取的新冠肺炎防疫措施，對民主或人權構成威脅；但台灣等11國因兼顧防疫和尊重民主原則而受讚揚。

總部在瑞典斯德哥爾摩的「國際民主及選舉協助研究所」（International Institute for Democracy and Electoral Assistance，IDEA），檢視全球幾乎所有國家對2019冠狀病毒疾病（Covid-19，新冠肺炎）疫情的應對方式。

研究結果發現，61%的國家「實施的限制措施」，至少在一項民主自由領域「違法、不符比例、定義模糊或非必要」。而在普遍被視為民主體制的國家當中，有43%出現上述情況；在威權國家中比例則衝上90%。

IDEA秘書長卡薩斯-薩莫拉（Kevin Casas-Zamora）告訴法新社：「較缺乏制衡的威權國家會以疫情為藉口加強控制，這點預料得到。比較令人意外的是，有這麼多民主國家採取的措施，從民主和人權觀點來看是有問題的。」不過，IDEA的檢視方式並未考量防疫效力。

所有國家當中，屬民主體制的印度表現最差。在遷徙自由、言論自由和媒體自由等22項評量領域當中，印度採取的防疫措施在多達9項領域「令人擔憂」。其次是阿爾及利亞和孟加拉的8項。中國、埃及、馬來西亞和古巴則有7項。

歐洲國家中表現最差的則是俄羅斯，在6項領域構成問題，和沙烏地阿拉伯、緬甸、約旦、斯里蘭卡和辛巴威屬同一等級。歐洲聯盟（EU）則有5國上榜，分別是保加利亞（3個領域）、匈牙利（2個領域）、波蘭、斯洛維尼亞和斯洛伐克（各1個領域）。

而在西方民主大國當中，只有美國上榜，在2個領域有侵犯民主人權的疑慮。被點名的還有以色列（5個領域）和阿根廷（2領域）。

卡薩斯-薩莫拉指出，最常出現的令人擔憂防疫措施，包括以打擊假新聞為由限制媒體自由、使用武力過當（例如動用部隊執行規定，或將患者關在拘留營）、急難裝備合約貪腐，以及將疫情怪罪移民。

另一方面，報告也讚揚一些國家實施的措施，既能兼顧防疫效力，又能尊重民主原則，堪稱楷模。包括台灣、日本、韓國、紐西蘭、芬蘭、挪威、冰島、烏拉圭、賽普勒斯、塞內加爾和獅子山共和國（Sierra Leone ）。

圖為台灣民眾搭乘大眾交通工具，進入車站大廳後都戴上口罩。記者季相儒／攝影
圖為台灣民眾搭乘大眾交通工具，進入車站大廳後都戴上口罩。記者季相儒／攝影

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