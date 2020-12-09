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抗疫無國界 嬌生擬提供貧窮國家5億劑疫苗

中央社／日內瓦8日綜合外電報導

美國製藥大廠嬌生集團（Johnson & Johnson）今天表示，明年元月底前公布臨床試驗結果後，就會提供5億劑嬌生研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗給貧窮國家。

嬌生科學長史托佛斯（Paul Stoffels）告訴一場在日內瓦舉行的線上圓桌會議，嬌生集團打算以成本價販售疫苗，並提供給全球疫苗與預防注射聯盟（Global Alliance for Vaccines and Immunisation, GAVI）。

英國製藥公司阿斯特捷利康（AstraZeneca）也已承諾，以成本價販售正在進行臨床試驗的疫苗，每劑售價約2.5歐元（約3美元）。美國輝瑞大藥廠（Pfizer Inc.）的疫苗定價最高，每劑約40美元。

由嬌生集團研發的疫苗，目前正進行最後階段臨床試驗，在美國及其他國家200多個地點有共計6萬人參與，試驗結果預定明年元月底公布。

史托佛斯指出，嬌生集團的第3階段試驗目前正「如火如荼」進行中，並說，「我們的目標是明年元月取得有關療效與安全性的試驗結果」。

不同於其他廠牌的疫苗需儲存於極低溫之中，嬌生公司的疫苗可保存在攝氏2度的環境。

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