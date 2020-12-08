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川普挫敗！最高法院駁回共和黨賓州選舉訴訟

川普挫敗！最高法院駁回共和黨賓州選舉訴訟

記者胡玉立、編譯陳韻涵／綜合報導
圖為賓州選票監督員11月6日在驗票。(美聯社)
圖為賓州選票監督員11月6日在驗票。(美聯社)

共和黨試圖推翻賓州選舉結果認證民主黨白登當選的最後一博，8日遭聯邦最高法院駁回；儘管川普總統仍拒絕承認敗選，但根據聯邦法律俗稱「安全港條款」(Safe Harbor)設下的期限，總統當選人拜登8日已然「勝選」。

美聯社報導，目前只有威斯康辛州錯過期限，其餘各州均在安全港期限12月8日完成州選舉結果認證並結束州法院面臨的任何法律挑戰；各州選舉人訂14日於各州首府投票，1月6日投票結果送交國會，國會依法必須接受各州選舉人投票結果。

最高法院8日拒絕審理共和黨力圖翻盤的最後一戰，這次提訴原告包括共和黨籍聯邦眾議員凱利(Mike Kelly)，請求最高法院下達禁制令，暫停確認賓州選舉結果的步驟；但九名大法官無異議通過，拒絕討論川普陣營提出的通訊選票疑義。

賓州州長沃爾夫(Tom Wolf)已認證拜登勝選，且賓州20名選舉人訂14日投票。

法院文件寫道，「最高法院大法官艾里托(Samuel Alito)提出的禁令性救濟(injunctive relief)遭到否決」，九名法官對此沒有歧異。

川普最後的希望在最高法院，該院有六比三的保守派多數，其中三名保守派大法官由川普任命，但大法官迄今拒絕幫助他。

選舉人制依憲法創立，國會訂下聯邦大選日並決定總統選舉人在何日到各州首府投票；安全港期限是選舉人投票日六天前；今年國會將14日訂為選舉人投票日，安全港期限是8日。預計各州會在14日正式宣布選舉結果，拜登會得到306票，川普會得到232票。

維吉尼亞州威廉斯堡威廉與瑪麗法學院(W&M Law School)選舉法教授麗貝卡·格林(Rebecca Green)說：「聯邦法律要求，若一州在12月8日前完成大選結果認證，國會必須接受此結果。」

安全港條款過去默默無聞，今年備受關注，主因是川普拒絕認敗，川普的法律團隊並分別向亞利桑納州、喬治亞州、密西根州、內華達州、賓州和威斯康辛州法院提出選舉舞弊控案，但各州法院均已駁回，只剩威州依程序訂本周稍晚舉行聽證會；儘管威州訴訟一樣沒有勝算，但此案已讓該州錯失選舉人投票安全港限期。

不過，錯過安全港期限並不會剝奪威州十張選舉人票。而選舉人仍將在14日到州府投票，就算沒有這十張選舉人票，拜登得票數仍會超過當選總統的270張票。

Politico新聞網站與民調機構「晨間顧問」(Morning Consult)8日公布的民調顯示，70%受訪者不認為川普能夠推翻大選結果，其中58%受訪者認為川普「非常不可能」翻盤，另有12%受訪者回答「不大可能」翻盤。

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