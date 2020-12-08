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輝瑞疫苗接種10天見效！保護力不分性別年齡種族

編譯胡夢瑋／即時報導
輝瑞疫苗第一劑在接種的10天內就有保護力。圖為英國民眾接種輝瑞疫苗。(路透)
輝瑞疫苗第一劑在接種的10天內就有保護力。圖為英國民眾接種輝瑞疫苗。(路透)

美國最新數據顯示，輝瑞藥廠（Pfizer）和德國生技公司BioNTech共同研發的新冠肺炎第一劑疫苗在接種後約10天即提供強大保護力，而且不論性別、年齡和種族都有相同的保護效力。

紐約時報報導，這項發現是美國食品藥物管理局（FDA）8日在其與疫苗顧問團隊開會前發布的資料中，幾項重要新結果之一。輝瑞和BNT上個月宣布，兩劑疫苗提供高達95%保護力，而新數據顯示疫苗在更早就會發揮效力。

更重要的是，無論志願接種者的種族、體重或年齡，疫苗都能發會很好的效用。試驗中沒有發現由疫苗引起的嚴重不良反應，不過參與者確實感到肌肉痠痛、發燒和其他副作用。

簡報圖表顯示，接種新冠疫苗受試者族群中的新冠病例在接種10天後迅速減少，而在接種安慰劑的受試者族群中，病例持續穩定增加。

儘管第一劑可以提供早期保護，目前仍不清楚該保護會持續多久，這突顯了第二劑的重要性。先前的研究指出，第二劑輝瑞BNT疫苗可為免疫系統帶來長期、主要的保護力。

輝瑞疫苗試驗研究發展中心副主任古柏（William C. Gruber）表示，第一劑疫苗的有效性約52%，接種第二劑後上升至95%，「兩劑疫苗提供最大的保護」。

許多衛生專家擔心新冠疫苗可能對於部分族群提供的保護效力較強，但簡報資料顯示，疫苗對男性和女性均有很高的功效，在白人、黑人和拉丁族群中均有相似功效；疫苗對於風險較高的肥胖族群也有很好的效力。

疫苗 美國 紐約時報

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