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600元現金支票 白宮促眾院納入紓困案

記者顏伶如／綜合報導
圖為今年4月的紓困支票。(美聯社)
圖為今年4月的紓困支票。(美聯社)

對於國會正在磋商中的最新一波9080多億元新冠疫情紓困方案，知情人士透露，白宮官員已要求眾院共和黨眾議員將發放每周600元現金紓困支票的新措施納入方案中。

白宮發言人威廉森(Ben Williamson)8日發表聲明指出，雖然金額目前無法確定，直接提供現金支票給個人，「對於總統來說一直都是優先事項」。財政部長米努勤(Steven Mnuchin)8日晚間也發表聲明說，白宮已提出規模9160億元的紓困計畫給國會。

參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)上周公布經過兩黨協商的紓困計畫草案，內容並未包括為民眾發放紓困支票。華盛頓郵報報導，熟悉談判內情的消息人士說，國會共和黨的黨團高層已接到白宮官員對此表達關切。

民主黨籍國會議員普遍支持為民眾再度發放紓困現金支票，要求聲浪最近也有增強趨勢。

近日曾與川普總統直接討論的知情人士說，川普私下透露，願意支持再度發放紓困現金支持，額度上限則為2000元。今年3月，國會通過「新冠病毒援助、救濟和經濟安全法」(CARES Act)時，財政部在短短數周內，便為1億美國民眾及家庭發放1200元紓困現金支票，支票上印有川普名字。

磋商期間，共和黨籍密蘇里州聯邦參議員霍利(Josh Hawley)及民主黨佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)均主張應再度發放紓困現金支票。桑德斯甚至揚言，如果法案內容當中沒有包括紓困支票，表決時將不惜投下反對票。

民主黨籍伊利諾斯州聯邦參議員德賓(Richard Durbin)對媒體指出，如果把紓困現金支票納入草案當中，可能導致草案裡的其他計畫必須刪減，因為共和黨方面堅持整體草案規模必須控制在1兆元以下。

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