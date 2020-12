美國財長米努勤 表示,他向眾議院議長波洛西提出9160億美元新的抗疫紓困 方案,這是川普 政府自大選以來首次採取行動,以打破長達數月的僵局。

米努勤在推文中表示,他已就法案徵詢過共和黨國會領袖以及總統川普。

Statement on my discussions with @SpeakerPelosi on COVID relief. pic.twitter.com/z3g2geg4sl