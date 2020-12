香港情勢動盪 拜登團隊打破沉默 國安顧問首發文

香港 地區因港版國安法實施,多名泛民派人士被逮捕判刑,前香港眾志成員黃之鋒等人正入獄服刑;川普政府發表聲明譴責,還宣布最新一波制裁中國官員名單,美國 總統當選人拜登 至今未置一詞,他提名的白宮國安顧問蘇利文(Jake Sullivan)8日打破沉默推文,他是首位對此議題發言的下一任美國政府團隊成員。

I'm deeply concerned about the continuing arrests and imprisonment of pro-democracy activists in Hong Kong. We stand united with our allies and partners against China's assault on Hong Kong's freedoms—and to help those persecuted find safe haven.