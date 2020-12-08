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美新國防授權法案 賦予拜登抗衡中國新架構

中央社華盛頓8日綜合外電報導
美國總統當選人白登。(美聯社)
美國總統當選人白登。(美聯社)

美國國會預計今天起表決「2021財政年度國防授權法案」，其中包括針對中國的「太平洋威懾倡議」，將給予明年上台的拜登（Joe Biden）政府抗衡中國崛起的新架構。

「華盛頓郵報」（Washington Post）報導，新架構旨在強化美國國安機關抗衡中國的協調力，並確保國會議員有方式來確認抗衡方法是否奏效。

2021財政年度國防授權法案（NDAA FY21）建立「太平洋威懾倡議」（Pacific Deterrence Initiative）旗艦新計畫，以強化美國在印度洋─太平洋地區的態勢和結盟，並提供增加攻擊潛艦的資金。五角大廈高官已表示，攻擊潛艦對於抗衡中國強大海上武力至關重要。

這份法案也成立一個網路安全負責人的新職位，以協調不同政府部門的行動。法案也建立一項方案，讓國防部減少依賴中國製造的微電子設備、面罩等裝備。

國會領袖是在上周推出上述提案。國家情報總監雷克里夫（John Ratcliffe）接受哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問並警告，北京發動空前的「公開與秘密」遊說行動，「以確保（美國）只通過有利中國的法案」。

專家認為這份法案針對中國的條款僅是「好的開端」，而非戲劇性徹底變革。但他們強調，這些措施依然是重要跡象，凸顯國會期待新政府對中國發動挑戰，而且國會將睜大眼監督。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）「中國國力計畫」（China Power Project）主任葛來儀（Bonnie Glaser）說：「我們太常高談闊論該做什麼，卻沒花錢支持行動。」

葛來儀表示，國會顯然很關心應確保能對中國投注適當注意力和資源。她認為國會透過這項法案「釋出清楚訊號」，那就是要拜登政府「向前推進」。

太平洋威懾倡議第一年將獲22億美元資金，只占新國防授權法案總金額7405億美元的一小部分。總的來說，這項倡議將負責強化美國在印太區域的防禦態勢、能力與結盟。

但國會軍事委員會委員的幕僚們承認，這項倡議未來如何推行，一大部分仍得看拜登政府決定怎麼做。

中國 美國 拜登

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