數千萬民眾苦等…麥康諾：參院預計11日才能通過紓困案

聯邦政府為經濟困頓勞工及企業推出的20多項疫情期間紓困計畫，再過幾周即將到期。圖為拉斯維加斯民眾在就業中心外排隊，為申請失業福利尋求協助。(美聯社)

參院 多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)7日表示，與民主黨 人就紓困 法案上仍存在許多歧見，預計要等到11日才能通過；儘管川普總統曾表示他將簽署這項總金額高達9008億紓困草案，麥康諾的說法仍為紓困案增添變數。眾院則預定在9日就新的紓困法案投票，預料可以通過，交到參院手中。

麥康諾說：「關於聯邦政府的補助，數周來我一直強調，我期望我們的努力能有所收穫，而且讓兩黨都能同意這項為期長達一年的紓困基金；我預計參院將延長一周的時間審議，我們的國家需要民主黨同仁同心協力。」

事實上，麥康諾先前曾針對失業救濟、小額企業貸款和新冠肺炎醫療照護費用等面向提出另一套紓困法案，但他不忘譴責民主黨當時不願通過，造成民眾無法及時獲得紓困。

麥康諾說：「過去幾個月共和黨人一直都呼籲，眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)和民主黨的領導人應該著重於我們已經同意的事項，而不是把其他有爭議的部分拿來作為要脅的籌碼。」

波洛西與參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)已同意放棄總金額高達2兆4000億至3兆4000億元的紓困法案，並在上周同意9008億元的版本。

由聯邦政府先前為經濟困頓勞工及企業推出的20多項疫情期間紓困計畫，再過幾周即將到期，倘若沒有新一波援助方案接續，數千萬民眾恐怕就要喝西北風，美國可能墜落財經斷崖。而國會磋商中的9008億紓困草案，迫切感越來越沉重。

非營利組織「聯邦預算問責委員會」(CRFB)主席麥克吉尼斯(Maya MacGuineas)指出，如果即將到期的各項紓困計畫，12月期滿之後果真再無下文，屆時許多民眾將面臨非常嚴重的經濟困難。

據估計，如果華府沒有進一步行動，共計25項由國會與白宮推出的紓困計畫案，很快就要畫下句點。同時，2020年度裡的多項固定稅款與支出，也都必須繳交。

麥克吉尼斯說，倘若放手讓所有紓困計畫效期屆滿，「就是公然疏失」。

今年3月國會通過「新型冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法」(CARES Act)，法案效期即將結束，國會如果沒有盡快立法援助，耶誕節過後恐有超過1000萬民眾喪失失業保險，不僅民生家計陷入困難，更衝擊國家經濟。紓困法案中為數百萬從事零工經濟或自僱者提供的「疫情失業補助」(Pandemic Unemployment Assistance)，12月26日即將結束。

參院研議的9008億紓困草案，內容包括民主黨人爭取已久的優先要項，例如提高失業津貼，以及為發生財務困難的各州及市政府提供新一回合預算補助。共和黨議員要求的幾個重點也涵蓋在內，例如振興小型企業、保護企業免於受到疫情相關訴訟究責等。

總統當選人拜登日前已呼籲兩黨議員盡快取得協議。他說，除非國會趕快行動，否則國家前景將一遍黯淡。