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白宮顧問：拜登就職前 川普不打算再對中國加徵關稅

中央社／華盛頓7日電
白宮經濟顧問庫德洛表示，美國總統川普在繼任者拜登下個月宣誓就職之前，不會再對中國商品加徵關稅。(美聯社)
白宮經濟顧問庫德洛表示，美國總統川普在繼任者拜登下個月宣誓就職之前，不會再對中國商品加徵關稅。(美聯社)

白宮經濟顧問庫德洛今天表示，美國總統川普在繼任者拜登下個月宣誓就職之前，不會再對中國商品加徵關稅

庫德洛（Larry Kudlow）在「華盛頓郵報」（The Washington Post）舉辦的活動上說：「針對貿易談判，我們仍在交涉。我們沒有計畫要加徵任何新的關稅。」

路透報導，川普對中國發起貿易戰後，雙邊你來我往互徵報復性關稅，數千億美元商品都包含其中。儘管今年初雙方簽署「第一階段」貿易協議，許多關稅仍未撤銷。

庫德洛表示，中國有在履行這起初步協議，包括採購大豆等美國農產品在內的具體目標。

他說：「數據顯示，中國確實有在遵守第一階段貿易協議中大部分的內容。」他補充說：「進度或許因為疫情影響而有點落後。」

除此之外，中國「似乎做出積極舉措，設立新法、新法律機構、司法機構，用以終止偷竊我們的智慧財產。而誠如諸位所知，智財是美方關切的重點之一」。

拜登上周表示，他4年任期期間，不會立即撤銷川普課徵的關稅，而是優先聚焦美國勞工和製造業。

拜登明年1月20日走馬上任之後，預料將修復美國與歐洲聯盟在內的貿易夥伴和同盟國家間的雙邊關係，進而聯手施壓北京改變其行為。

中國 關稅 美國

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