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選後首次軍售 美售台2.8億元「陸區第三代通訊系統」

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選後首次軍售 美售台2.8億元「陸區第三代通訊系統」

記者張文馨／華盛頓報導
美國國務院批准售台「陸區第三代通訊系統」，是川普政府今年以來第6度宣布對台軍售，也是川普任內的第11次。圖為之前美對台軍售無人機示意圖。(擷自General Atomics官網)
美國國務院批准售台「陸區第三代通訊系統」，是川普政府今年以來第6度宣布對台軍售，也是川普任內的第11次。圖為之前美對台軍售無人機示意圖。(擷自General Atomics官網)

美國國防安全合作署（DSCA）7日發布新聞稿表示，國務院批准售台「陸區第三代通訊系統」，金額約2.8億美元，行政部門已通知國會。

安合署表示，此次售台的陸區第三代通訊系統，包括154個通資節點、24套中繼系統、8套網管系統，及相關人員培訓和設備維修。

陸區第三代通訊系統為全新建案，安合署表示，這項計畫將可提供可移動的、安全的通訊設備，有助接收方（指台灣）實現軍事通信現代化目標，符合其任務和作戰需求，台灣能毫不費力將這項設備納入現有的軍隊中。

這是川普政府今年以來第6度宣布對台軍售，也是川普任內的第11次。

安合署表示，軍售案出售的設備與支援，不會改變區域軍事平衡；透過這項研擬軍售案支持台灣持續努力進行軍隊現代化，以及維持可靠的防禦能力，有利於美國國家、經濟與安全利益。

美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）表示，歡迎這項軍售案，表明台灣軍方持續現代化其軍事網絡基礎，提供軍隊增進通訊及強化相關操作；同時，美台商會樂見此次軍售的時機，表明在政權過渡期間，美國政府仍持續支持台灣合法部隊的現代化需求。

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