十多名議員曾接觸朱利安尼 亞利桑納州議會休會一周

川普總統私人律師朱利安尼確診，由於他上周與十多名共和黨議員在鳳凰城開會，曾有長時間近距離接觸，州參議院與州眾議院緊急宣布7日起休會一周。(美聯社)

川普總統私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)確診感染新冠病毒並於6日住院，由於朱利安尼上周一與十多名共和黨 籍亞利桑納州 議員在鳳凰城開會討論推翻2020年大選結果，曾有長時間近距離接觸，州參議院與州眾議院 緊急宣布7日起休會一周。

朱利安尼11月30日在鳳凰城凱悅酒店(Hyatt Regency)宴會廳，與十多位共和黨籍亞利桑納州議員開會，聽取議員提供有關選舉舞弊的指證、爆料與陰謀論。朱利安尼向媒體聲稱這場活動為「聽證會」，但實際上與正式立法程序並無關係。

歷時數小時的會議上，朱利安尼與絕大多數與會人士都沒戴口罩，也沒有保持社交距離。亞利桑納州共和黨部(Arizona Republican Party)推特帳號當天上傳朱利安尼與共和黨籍州議員合影照片，照片中無人戴口罩。

鳳凰城當地媒體報導，九名共和黨籍州議員坐在台上，聆聽「證人」陳述選舉舞弊指控，台下觀眾席則坐著多位現任州議員以及在這次大選中剛當選的新科共和黨籍州議員。

隔天12月1日，朱利安尼則舉行不對外公開的私人會議，根據與會人士之一、共和黨籍州參議員李契(Vince Leach)推特發文，見面對象為亞利桑納州共和黨幹部，包括州參議院多數黨領袖葛雷(Rick Gray)、州眾議院議長鮑爾斯(Rusty Bowers)、州眾議院多數黨領袖皮特森(Warren Petersen)等。

朱利安尼確診並住院的消息傳出，相隔幾小時之後，亞利桑納州參議院與眾議院便緊急宣布，7日起休會一周。亞利桑納州眾議院在聲明中指出，由於最近出現確診案例，引發關切，基於慎重起見決定休議。聲明中指出，議會大樓完全關閉，「沒有人可以允許入內辦公或開會」。

為了幫川普推翻選舉結果，負責川普陣營選舉訴訟的朱利安尼，到各地巡迴處理選舉舞弊官司的行程，第一站就是亞利桑納州。不過，到目前為止，從亞利桑納州到喬治亞州、密西根州，朱利安尼領軍的律師團都沒能改變總統當選人拜登贏得選舉的結果。

朱利安尼在亞利桑納州停留兩天後，轉往下一站密西根州，與州眾議院成員會面。密西根州州眾議院共和黨團發言人狄阿桑德洛(Gideon D'Assandro)6日晚間表示，州議院並沒有休會打算。