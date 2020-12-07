紐時：新冠病毒起源義大利？中媒歪曲報導

美聯社

德國 專家克庫勒日前被指發表「新冠病毒流行起源於義大利」的研究，被中國 媒體大肆報導。但紐約時報報導，克庫勒駁斥說，他的話被中國媒體錯誤引用，讓他不得不出面糾正。

現任德國哈雷市生物安全研究所（Biosecurity Research）所長的克庫勒（Alexander Kekule）直指，「這純粹是宣傳」，「中國把所有的東西用於宣傳」。這讓他開始意識到，「我不得不對這種做法有所表示」。

這篇以「中國兜售虛假信息，推動新冠病毒海外起源論」為題的報導形容，克庫勒這位隨和的德國科學家，從未料到自己會成為中國宣傳機器的明星。而中國官媒報導對克庫勒的研究斷章取義，不但使他大吃一驚，更讓他「心煩意亂」。

根據報導，克庫勒已多次表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎 ）病毒最早出現在中國。但在11 月的訪談中，他也批評歐洲官員在病毒檢測上過於遲緩，使病毒在全球傳播。

然而，中共官媒中國環球電視網（CGTN）卻將他的談話，報導成「全球大流行的起點是義大利北部」。

報導指出，另一名被中國媒體歪曲報導的，是世界衛生組織（WHO）緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）。他11月下旬在日內瓦表示，有必要對病毒如何從動物傳播到人身上進行嚴格調查，而需要從發現首批病例的地方開始，「那就是中國的武漢」。

然而，中國媒體在報導中，卻聲稱萊恩說的是「在武漢發現新冠病毒前，這種病毒已在世界其他地方存在」。儘管萊恩幾天後明確地表示，新冠肺炎病毒源於中國以外的說法是「極大的推測」，但中國官媒未再對此進行報導。

紐時報導直指，面對全球對中國在疫情初期因應不力的憤怒，中共「拿出了慣用伎倆」。由於官方很少願意公開提及自己的缺點，通常更願將注意力轉移到他處，動員全國人民對抗一個共同的敵人，因此中國當局正試圖推動「病毒源於他國」的理論，這反映了中共對疫情持續損害中國國際聲譽的擔憂。

報導提到，除了中國官媒「歪曲外國專家說法的虛假報導」外，中國官員日前還聲稱，最初將病毒「帶入中國的，可能是來自海外的包裝食品」，而中國科學家更不斷聲稱，新冠肺炎是從義大利、西班牙、印度等國開始流行。

其中，中國科學院一個科研小組，日前直指新冠肺炎病毒最早在印度爆發後傳到中國的論文，未經同業評議便在社會科學研究網（SSRN）上出現，且提交給權威醫學雜誌刺胳針（The Lancet）。但因媒體曝光後引起爭議，論文已從網路上下架。

同一時期，中國學者和官員們還提出另一個未經證實的理論：新冠肺炎病毒是從國外進口的冷凍包裝食品帶進中國，並聲稱在來自德國的豬肉、厄瓜多的蝦、挪威的鮭魚及其他進口產品上，檢測到了病毒。倡議這種理論者，還包括中國疾控中心首席流行病學家吳尊友。

報導指出，隨著世衛開始調查病毒如何從動物向人類傳播，中共也急於「將水攪渾」。由於近年來中國在世衛的影響力大增，因此透過指派中國科學家主導調查的關鍵部分，將對調查進行嚴格控制。