加州疫情發燒 今晚3300萬人居家避疫

加州新冠疫情嚴重，加州州長紐森下令6日晚起，大部分加州都要遵守居家避疫的規定，近日民眾都自動加強檢測。(美聯社)

疫情 持續延燒頻頻破紀錄之際，全美人口最多的加州 6日晚間起，對加州南部的2300萬居民發布趨於嚴格的居家避疫 規定。民主黨籍加州州長紐森(Gavin Newsom)最新公布的避疫規定是以各地區醫院加護病房是否額滿做為判斷標準，要求酒吧、髮廊、美甲沙龍、刺青店等暫時關閉。

從6日晚間11時59分開始，發布居家避疫規定的區域，餐廳連戶外用餐都須暫停。位於北加州的舊金山灣區，舊金山市長布里德(London Breed)宣布從6日晚間10時開始的居家避疫規定，使得全州約84%人口、約3300萬人在6日晚間開始居家避疫。

紐森表示，如果地方政府不願配合落實最新一波防疫規定，州政府將扣住預算。統計顯示，加州在6日出現新增確診3萬例，打破12月4日單日新增確診2萬1986例的紀錄。除了加州之外，新澤西、北卡羅來納、維吉尼亞及西維吉尼亞州，6日都刷新單日新增確診紀錄。

不過，紐森在疫情爆發進入八個月時再度祭出強硬抗疫措施，引起某些加州民眾不滿，部分警察也頗有微詞。包括洛杉磯郡(Los Angeles County)、橘郡(Orange County)、河濱郡(Riverside County)等地警長便說，將不會取締違規行為。

河濱郡警長畢安柯(Chad Bianco)在警長辦公室網站發表的影片中說，對於州長發布的規定，他的手下員警將不會「脅迫、欺侮或施展權力」要求居民遵守。 橘郡警長邦尼斯(Don Barnes)則在聲明中說，對於戴口罩、社交聚會或居家避疫規定，員警接到民眾打電話檢舉違規情事，並不會派員前往處理，也不會回應。

紐森及布里德近來都遭到強烈抨擊聲浪，因為兩人盡管都呼籲民眾不要到餐廳用餐，但今年11月間卻先後被發現各自都曾前往納帕谷(Napa Valley)的高檔餐廳享受晚餐。

白宮抗疫小組成員柏克斯(Deborah Birx)6日接受國家廣播公司(NBC)，「面對新聞界」(Meet the Press)表示，位於「陽光帶」(Sun Belt)許多州長及市長，如今面臨著跟暑假疫情尖峰時期相當的龐大確診案例，但現在宣布規定卻與今夏不一樣，「而他們也都明白，南部今夏之所以能夠控制疫情，都是靠著當時頒布的防疫規定」。