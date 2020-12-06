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感恩節後更失控！全美染疫人數5天激增100萬人

感恩節後更失控！短短五天 全美染疫人數激增100萬人

編譯王巧文／綜合外電
全美染疫病例僅在五天內就新增超過100萬例，為遏止疫情升溫，南加州、舊金山灣區均重啟居家避疫措施。路透
全美染疫病例僅在五天內就新增超過100萬例，為遏止疫情升溫，南加州、舊金山灣區均重啟居家避疫措施。路透

自1月20日美國出現第一名新冠肺炎患者後，歷經將近100天才攀抵100萬例確診病例的里程碑，但如今全美染疫病例在五天內就新增超過100萬例，速度之快，令人咋舌。

根據約翰霍普金斯大學的數據，從12月1日到5日，新增染疫人數達到1,000,882人，推升全美染疫總人數超過1,450萬人，病故人數達281,199人。

全美疫情自11月以來愈演愈烈，在11月疫情高峰期間，每日新增確診病例首次突破10萬例，而且住院人數和死亡人數激增。到12月初時，每日新增確診數更突破20萬例。

專家指出，民眾在感恩節出門旅行及聚會的影響已開始顯現，而醫院的負荷日益沉重，整體情況恐怕只會變得更糟。

根據新冠病毒追蹤計畫（COVID Tracking Project）數據顯示，過去四天來，全美新冠住院患者增加10萬多人。

洛杉磯市長賈西迪（Eric Garcetti）4日表示，洛杉磯郡上周的住院人數激增兩倍，如果疫情繼續升溫，當地醫院空床數量可能會在兩到四個周內驟減至零。

為遏止新冠病例再飆高，南加州將從6日晚上11點59分啟動新一輪居家避疫令，該措施實施範圍包括洛杉磯、聖地亞哥、橘郡、河濱市和聖貝納迪諾。此外，舊金山灣區官員上周五（4日）已祭出居家避疫措施，限制約580萬民眾外出活動。

儘管舊金山灣區醫院的加護病房尚未達告急程度，但官員警告，已看見疫情在感恩節假期擴散的證據，這恐將促使社區染疫人數激增。

疫情 洛杉磯 灣區

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