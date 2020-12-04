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川普誤導舞弊言論吸金！10月中後募款近5億元

拜登：川普參加就職典禮 對國家很重要

編譯郭宣含／綜合4日電
總統當選人拜登表示，川普是否參加他的就職典禮，對他個人無關輕重，但對國家比較重要。(美聯社)
總統當選人拜登表示，川普是否參加他的就職典禮，對他個人無關輕重，但對國家比較重要。(美聯社)

總統當選人拜登(Joe Biden，前譯白登)3日表示，川普總統明年1月是否參加他的就職典禮，他個人並不在意，但對於美國和平權力轉移卻很重要；拜登也說，已有不少共和黨議員私下恭賀他勝選。

拜登3日接受有線電視新聞網(CNN)訪問時，被問到是否覺得川普參加他的就職典禮很重要，他回應此舉重要性「不在於個人，而是我們能夠彰顯他造成的混亂已經結束，權力和平轉移，競爭政黨在現場握手言和，並繼續前進。」

拜登指出：「這完全是他(川普)的決定，對我個人不具重要性，但我認為這麼做是為了國家。」

川普尚未宣布是否參加拜登就職典禮；而川普重要盟友、聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham，北卡羅來納州)本周表示：「我認為川普參加是讓國家好，也為了他自己好。」

●「很多共和黨議員私下賀喜」

拜登3日與副總統當選人賀錦麗一起聯合受訪時表示：「有很多共和黨現任參議員私下致電向我賀喜。」

拜登表示，他理解那些參議員的立場，在選舉人團明確決定選舉結果前，這些參議員的立場很為難，但他並未詳述有哪些共和黨參議員致電。

共和黨多名聯邦參議員已公開發布聲明向拜登道賀，包括羅穆尼(Mitt Romney，猶他州)、麗莎．穆考斯基(Lisa Murkowski，阿拉斯加州)、蘇珊．柯林斯(Susan Collins，緬因州)、賽瑟(Ben Sasse，內布拉斯加州)和圖米(Pat Toomey，賓州)。

也有許多共和黨人遲未承認拜登勝選，而是加入川普自選舉之後便不斷喧囂的選舉舞弊指控。

拜登3日表示，他已和多名參議員談過重要議題，他有信心未來有很多合作空間，包括國安、基本經濟與就業等議題。

川普一再拒絕承認敗選，聯邦眾議員布魯克斯(Mo Brooks，阿拉巴馬州)2日表示，他打算挑戰選舉人團；該州選舉人團1月6日將會晤確認拜登勝選。

儘管如此，有更多共和黨人施壓川普，希望他接受選舉結果；司法部長巴維理(William Barr)本周表示，司法部並未見到足以改變選舉結果的大規模舞弊證據。

拜登 川普 共和黨

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