擴大圍堵中國 龐培歐：對統戰部等官員實施簽證制裁

美國國務卿龐培歐(Michael Pompeo,圖)4日再宣布,制裁中共統戰部官員及實施影響力活動的中共官員,對其施加赴美簽證限制。美聯社

繼大幅縮短中國共產黨員及其家屬的簽證效期後,美國 國務卿龐培歐 (Michael Pompeo)4日再宣布,制裁中共 統戰部官員及實施影響力活動的中共官員,對其施加赴美簽證限制。

龐培歐表示,中共長期在全世界傳播馬克思列寧主義及其影響力,「中共中央統一戰線工作部」(簡稱統戰部)資助並支持海外組織,宣傳、恐嚇及霸凌反對北京政策者。

龐培歐說,統戰部多次脅迫學者、企業家、民間社團及華僑社團,也包括宗教少數派或少數族群,這些人說出了中共在新疆、西藏和中國各處,實施可怕的傷害人權行為。

龐培歐表示,北京鎖定對抗中國共產黨利益的個人,施加脅迫手段,包括公開個人相關訊息的肉搜(doxing),除了個人,有時還包括他們的家人,進行政治脅迫。

龐培歐說,統戰部實施人身威脅、竊盜或散布私人訊息、參與間諜活動、推動惡意影響力,並戕害學術自由、個人隱私及企業活動。

龐培歐表示,這些惡意活動用以籠絡、脅迫各國地方領導人、海外華人社區、學術界、及其他民間社團,以推進中共威權敘事及政策偏好。

龐培歐宣布,對從事這些活動的中共官員和積極參與統戰部活動的個人,實施簽證限制,以表明美國不歡迎違反國際秩序規則的人。

龐培歐呼籲,中共停止使用脅迫及恐嚇手段壓迫言論自由,美國將持續審視中共如何回應此事。

美國政府多次指控中國以統戰手法,在全世界散布惡意影響力;龐培歐9月23日在威斯康辛州參議會發表演說,指中共鎖定美國的州和地方層級,從政治人物到企業家,都是中共目標,意在將其納入宣傳和諜報戰的一環。 龐培歐點名在美國的「美中人民友好協會」(U.S.-China Friendship Association)和「中國和平統一促進會」(China Council for the Promotion of Peaceful Reunification)正在試圖影響美國的學校、企業團體與地方政治人物;這兩個單位與統戰部有關聯。

龐培歐當時表示,雖然世界各國都在試圖影響美國的政治,但中共的作法更為陰險(sinister),中共意在使美國人民接受北京的威權主義形式。