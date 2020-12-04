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全球每9秒就有1人死於新冠 美國相當於天天發生911

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全球每9秒就有1人死於新冠 美國相當於天天發生911

編譯李京倫／綜合報導
法國總統馬克宏4日視察巴黎一家醫院時戴上口罩。（路透）
法國總統馬克宏4日視察巴黎一家醫院時戴上口罩。（路透）

路透報導，新冠肺炎疫情已導致全球超過150萬人死亡，根據每周平均數據，每9秒就有1人死亡。

路透報導，僅僅過去兩個月，已有50萬人因而喪命，顯示疫情的嚴峻程度。全球染疫人數將近6500萬，疫情最嚴重的國家美國正面臨第3波感染。

光是在上周，全世界平均每天就有超過1萬人死亡，而且隨著一周周過去，平均每天病故人數一直穩定上升。

美國新冠疫情在2日寫下新增確診突破20萬例、住院人數逾10萬人、近3千人死亡的3個灰暗紀錄後，不到幾個小時，新冠確診人數衝破1400萬例。公共衛生專家憂心，未來每天超過3千死亡可能成為常態，相當每天發生一次911恐怖攻擊，也會榨乾醫護資源。

根據約翰霍普金斯大學統計，截至3日晚間，美國確診1412萬2913例，死亡27萬6148人。

根據新冠病毒追蹤計畫統計，美國新冠確診3日新增21萬161例，過去一周增加9.6%，更是第二次破20萬大關；同日新冠住院病患達10萬667人，連續第二天超過10萬人，其中加護病患亦寫下1萬9396人新高。

約翰霍普金斯大學數據顯示，美國新冠肺炎2日新增2804人病歿，這是4月15日2607人病故後第二高紀錄。約翰霍普金斯大學稍早顯示3157人病歿，不過後來發現內華達州尤瑞卡郡數據有誤而下修。

喬治華盛頓大學醫學院教授雷尼爾2日說：「下周這個時候，我們將談論1天新增3千人病故，這等於1天一次911事件。」

明尼蘇達大學傳染病研究與政策中心主任歐斯特宏3日警告，美國現在已盡可能擠壓醫護人力，之後照護品質恐嚴重惡化到好像沒有醫護人員一樣。

美國食品藥物管理署（FDA）預計，輝瑞和莫德納新冠疫苗可望分別在10日和17日獲准緊急使用。根據聯邦「神速行動」，兩家疫苗可能分別在15日和22日開始配送。

哈佛大學全球衛生教授加哈告訴有線電視新聞網（CNN），美國正經歷疫情最慘的日子，他預期民眾明年1月底和2月初接種新冠疫苗後，疫情可望大幅好轉。

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