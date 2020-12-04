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防疫用老將 拜登再延攬歐巴馬時代官員

中央社／華盛頓3日綜合外電報導
美國政治新聞網站Politico報導，總統當選人拜登延攬兩名前總統歐巴馬時代的官員擔任高階職位以協助抗疫，包括任命前白宮經濟顧問齊安茲（Jeff Zients）為白宮防疫協調官。 路透
美國政治新聞網站Politico報導，總統當選人拜登延攬兩名前總統歐巴馬時代的官員擔任高階職位以協助抗疫，包括任命前白宮經濟顧問齊安茲（Jeff Zients）為白宮防疫協調官。 路透

美國政治新聞網站Politico報導，總統當選人拜登延攬兩名前總統歐巴馬時代的官員擔任高階職位以協助抗疫，包括任命前白宮經濟顧問齊安茲（Jeff Zients）為白宮防疫協調官。

Politico今天引述兩名知情人士所言報導，拜登的顧問莫西（Vivek H. Murthy）將再度擔起美國公共衛生局（USPHS）局長（Surgeon General）的職務。他曾於2014年底到2017年擔任此職。

拜登明年1月20日一上任就必須優先處理的事之一，就是要設法因應在全美奪走超過27萬4000條人命的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）及其帶來的經濟危機。

路透提到，齊安茲是富商，曾在公家單位和私人企業任職，包括在歐巴馬執政時擔任國家經濟會議（National Economic Council）主席，他將負責監督美國發放數億劑新疫苗這個龐大且空前的行動，同時在多個聯邦機構之間協調運作。

兩名知情消息人士透露，最近幾週，齊安茲和各州州長、州政府官員在疫情議題上密切聯繫，經常參與電話會議，分享資料並討論彼此關切的問題。

此外，Politico提到，拜登的2019冠狀病毒疾病諮詢委員會共同主席努涅斯-史密斯（Marcella Nunez-Smith）將在未來政府對疫情的因應中扮演關鍵角色，並專注在消除各種懸殊差距。

目前白宮抗疫特別工作小組成員、美國政府的傳染病頭號專家佛奇（Anthony Fauci）今天將與新政府進行首次實質性會談。

佛奇告訴媒體，他希望和拜登團隊成員進行全面性討論，建立優先順序，確保就職典禮當天順利交接。

佛奇表示，他以前曾和齊安茲及拜登新任命的白宮幕僚長克蘭（Ron Klain）談話，但這次會面將是他首度和拜登團隊進行「實質性討論」。

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