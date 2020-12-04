克魯曼：政府舉債不再是罪惡 別聽共和黨危言聳聽

紐約時報專欄作家克魯曼。路透

美國 總統當選人拜登承諾「重建美好」，上台後準備舉債大規模投資 基礎建設、抗氣候變遷、教育等計畫。知名經濟學家克魯曼 （Paul Krugman）推斷，等拜登宣誓就職，共和黨人想必會依循他們的慣例，在民主黨籍總統當家時又擺出抗赤字鷹派姿態，高唱「舉債是罪惡」論調。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼在紐約時報專欄撰文說，他希望這一回，中間派人士和新聞媒體不會像在歐巴馬時代那般，跟著附和「財政假鷹派」的說法，也加入製造債務恐慌的行列。

克魯曼指出，世界改變了，而且這些年來政府債務經濟學帶給世人許多啟發，以致前國際貨幣基金（IMF）首席經濟學家布蘭夏（Olivier Blanchard）談論「財政典範轉移」。新的典範顯示，公共債務非但不是重大問題，政府為對的用途而舉債，反而是負責任的行為。

他解釋，十年前，擔憂希臘金融危機會把其他國家拖入債務危機，或許有些道理（儘管克魯曼「從不信那一套」），但最後結果證明，唯恐希臘悲劇蔓延成南歐債務危機只是投資人一時的恐慌，隨著歐洲央行（ECB）公開承諾必要時將貸款援助財政困窘的政府，而迅速落幕。

換言之，常聽人聲嘶力竭警告說，「一旦政府債務超越某種警戒線，美國就會大難臨頭」，那種說法向來誤導人。對此，克魯曼說：「我們（美國）以前不曾、現在也沒有瀕臨那種危機，或許永遠也不會。」

現在不會，那麼更長期呢？難道不會債留子孫，害未來幾代負擔沉重？而用來償還利息的錢，用於其他用途豈不更好？

克魯曼說，要回答這個問題，務必要了解，世界已經變了：現在的利率比以往低很多，而且種種跡象都顯示，利率會一直維持低點到多年以後。美國10年期公債的實質利率（扣掉通膨率的利率）在1990年代平均在4%上下，但過去十年來大致上都低於1%，有時甚至降到負值。

利率為什麼這麼低？說來話長，或許主要與人口結構和科技有關。基本上，對私部門來說，好的投資機會難尋，而儲蓄者願意購買政府公債，儘管支付的利息很低，但別無選擇。這也是為什麼目前政府舉債成本非常低，且可能長期維持在低點。

因此，現在的債務負擔異於往昔。有個指標可凸顯出情況已大不相同：在新冠肺炎疫情來襲前，美國聯邦債務占國內生產毛額（GDP）的比率升到2000年水準的兩倍，但聯邦利息支出占GDP比率卻比20年前下滑。

克魯曼的結論是，政府債務如今不是大問題。拜登承諾舉債大手筆投資未來，在美國亟需擴大公共投資的此刻，是做對的、負責任的事。但若共和黨拿下參院主控權，可能重施歐巴馬時代故技，設法以「反債務罪惡」名義脅迫拜登刪砍支出。該如何反擊呢？光是強調共和黨的虛偽並不夠，更重要的是要讓大眾明白，這種「債務恐慌政治話術」是顛倒是非曲直。