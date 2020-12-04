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研究：莫德納疫苗抗體 施打3個月後仍有高水準

中央社／華盛頓3日電
美國莫德納生技公司（Moderna）的新型冠狀病毒疫苗。（路透資料照片）
美國莫德納生技公司（Moderna）的新型冠狀病毒疫苗。（路透資料照片）

根據今天公布的研究，美國莫德納生技公司（Moderna）的新型冠狀病毒疫苗，能使人體免疫系統產生持續至少3個月的強效抗體。莫德納11月16日宣布自家疫苗防護力高達94.5%。

法新社報導，共同研發疫苗的美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）團隊，研究了第一階段臨床試驗34名成人受試者的免疫反應，包括年輕人與老年人。

研究員在新英格蘭醫學期刊（New England Journal of Medicine）撰文表示，阻止病毒侵入人體細胞的抗體「正如預期，隨著時間略微減少，但在接種追加疫苗的3個月後，抗體在所有受試者體內仍保持高水準。」

這支新冠病毒（COVID-19）疫苗名為mRNA-1273，須間隔28天分兩次注射。

即使研究對象體內的抗體隨著時間減少，也不一定會成問題。

NIAID院長佛奇（Anthony Fauci）與其他專家表示，若再次染疫，免疫系統很可能會記得病毒，並產生新的抗體。

振奮人心的是，研究顯示這支疫苗觸發了一種應該有助於所謂記憶反應的特定類型免疫細胞，但需要投入更長期的研究去證實。

德州農工大學德克薩卡納分校（Texas A&M University-Texarkana）病毒學者紐曼（Benjamin Neuman）說：「研究可以肯定的重點包括，有證據證明，在接種第2劑疫苗90天後，抗體反應仍相對強烈。」

他還表示：「疫苗在年輕患者體內產生的抗體，比在年老患者體內產生的要多，但即使在70歲以上患者的身上，也出現了相當強烈的免疫反應。」

疫苗 美國 新英格蘭

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