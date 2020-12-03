拜登：我上任後 會要求美國人戴100天口罩 已請佛奇留任

美國總統當選人拜登3日表示，他會要求所有美國人在他上任百日之內都戴口罩。(美聯社)

美國 有線電視新聞網（CNN）報導，美國總統當選人拜登 周四（3日）說，將要求所有美國人在他上任百日內戴口罩，防範新冠病毒散播，這顯示拜登的防疫作法會迥異於川普。

拜登接受CNN訪問時做上述表示，這是他勝選後首次與副總統當選人賀錦麗聯袂受訪。他說：「戴口罩100天，不是永遠。100天。我認為我們會看到（病例）顯著減少。」

拜登說，在他有權限的地方，像是聯邦大樓，或飛機和公車等州際交通運輸工具上，他將下令必須戴口罩。

拜登也說，他已要求美國國家過敏和傳染病研究所所長佛奇（Anthony Fauci），在明年新政府上任後，繼續擔任首席醫學顧問和防疫小組的一員。拜登指出，他的幕僚長柯連恩（Ron Klain）和佛奇在2014年爆發伊波拉病毒危機時曾密切合作。

拜登並表示，他會追隨三位前美國總統──柯林頓、布希和歐巴馬的腳步，自願接種新冠疫苗，以鼓勵其他人跟進。