拜登：我上任後 會要求美國人戴100天口罩 已請佛奇留任

美國 有線電視新聞網(CNN)報導,美國總統當選人拜登 周四(3日)說,將要求所有美國人在他上任百日內戴口罩,防範新冠病毒散播,這顯示拜登的防疫作法會迥異於川普。

拜登接受CNN訪問時做上述表示,這是他勝選後首次與副總統當選人賀錦麗聯袂受訪。他說:「戴口罩100天,不是永遠。100天。我認為我們會看到(病例)顯著減少。」

拜登說,在他有權限的地方,像是聯邦大樓,或飛機和公車等州際交通運輸工具上,他將下令必須戴口罩。

拜登也說,他已要求美國國家過敏和傳染病研究所所長佛奇(Anthony Fauci),在明年新政府上任後,繼續擔任首席醫學顧問和防疫小組的一員。拜登指出,他的幕僚長柯連恩(Ron Klain)和佛奇在2014年爆發伊波拉病毒危機時曾密切合作。

拜登並表示,他會追隨三位前美國總統──柯林頓、布希和歐巴馬的腳步,自願接種新冠疫苗,以鼓勵其他人跟進。

Please join us tonight at 9 pm ET on CNN for the first joint interview with President-elect ⁦@JoeBiden⁩ and Vice President-elect ⁦@KamalaHarris⁩ pic.twitter.com/Wi2YBsBkZV